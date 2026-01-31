Tensión: Guillermina Valdés se enteró en vivo de que Marcelo Tinelli incumplió una medida judicial

La modelo quedó sorprendida cuando le contaron que el conductor publicó una foto de su hijo Lorenzo sin su consentimiento.

Guillermina Valdés protagonizó un momento de tensión absoluta durante una entrevista en vivo al enterarse del incumplimiento de un acuerdo legal por parte de Marcelo Tinelli . La modelo explicó que ambos firmaron un documento a fines del año pasado que prohíbe terminantemente la exposición de su hijo menor, Lorenzo, en cualquier plataforma digital.

Según su postura, el objetivo de esta restricción es proteger la intimidad y la rutina cotidiana del niño para evitar riesgos innecesarios en el ámbito mediático. "Lolo no solo que no participa, sino que está prohibido que Lolo se muestre" , enfatizó la empresaria con firmeza ante las cámaras. La intérprete detalló que, aunque en el pasado cedió ante ciertos pedidos para el reality familiar, actualmente decidió ponerse firme para resguardar la seguridad del pequeño de 10 años.

La artista argumentó que mostrar la vida privada de un menor implica revelar sus gustos, sus movimientos y su hogar, algo que siempre le generó una profunda incomodidad personal. Para ella, las decisiones sobre el bienestar del nene deben ser compartidas equitativamente, independientemente de la voluntad del famoso conductor de televisión. "Soy un 50% de las decisiones que creo que son las mejores para él" , remarcó sobre su rol maternal.

El clima del programa cambió drásticamente cuando los panelistas le informaron que el expresidente de San Lorenzo publicó una fotografía familiar con el menor el pasado 11 de enero en sus redes sociales. Esta revelación tomó por sorpresa a la ex jurada del Bailando, quien desconocía la existencia de dicho posteo que vulnera el pacto de confidencialidad y protección de imagen recientemente acordado.

Embed

La noticia que sorprendió en vivo a Guillermina Valdés

La noticia generó un silencio incómodo en el estudio mientras la invitada asimilaba la desobediencia de su expareja frente a miles de seguidores. "¿Solo yo veo que Marcelo sube fotos de su hijo o estoy loco?", consultó irónicamente el periodista Martín Candalaft. Visiblemente afectada por la información recibida, la modelo evitó profundizar en el conflicto legal que este hecho podría desencadenar entre los abogados de ambas partes durante las próximas horas.

Su reacción final demostró un malestar profundo y la intención de resolver las diferencias familiares lejos del escrutinio público del ciclo de Mariana Fabbiani. "Si podemos cambiar de tema, mejor", sentenció Valdés con una mirada gélida para finalizar la entrevista. Este nuevo cortocircuito entre los papás de Lorenzo ocurre en un contexto donde el conductor busca promocionar la nueva temporada de su programa biográfico con todo el clan familiar.

La negativa de la actriz representa un obstáculo legal importante para la producción, que debe editar cuidadosamente cada escena donde aparezca el menor para evitar sanciones judiciales. Mientras tanto, el entorno de Tinelli guarda silencio sobre el descuido en las redes sociales que reavivó la llama de una disputa que parecía saldada. "A partir del año pasado hay una firma que hicimos ambos", concluyó la modelo antes de retirarse.