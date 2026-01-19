Marcelo Tinelli anunció que vuelve a la televisión

El conductor compartió la noticia con sus seguidores y prometió que volverá con “todas las fuerzas” como en los 90.

Luego de un polémico 2025, Marcelo Tinelli se prepara para encarar el 2026 con nuevos proyectos que lo llevarán, una vez más, a la televisión argentina. El conductor que supo ser una de las figuras más importantes en los 90 confirmó su regreso.

La noticia la confirmó el propio Tinelli en un posteo en sus redes sociales que, aunque sin dar demasiados detalles de cuándo y dónde, generó expectativa entre sus seguidores.

Con la promesa de darlo todo, el conductor confirmó que no solo continuará con el streaming, sino que volverá a ponerse al frente de un programa en la televisión.

“Termina un finde maravilloso junto a mis hijos más grandes. Felicidad absoluta”, comenzó diciendo en un posteo en sus historias de Instagram sobre una selfie que lo tiene a él en primer plano.

Luego anticipó que este lunes “volvemos con todo” y se refirió a sus proyectos laborales para el 2026. “Volvemos con todo a preparar los proyectos que tenemos para la tele y para el streaming 2026. Volvemos con más fuerza y ganas que nunca”, confirmó Marcelo.

Entusiasmado por su regreso, agradeció al público que lo ha seguido y acompañado durante todo este tiempo y prometió dar lo mejor de él “como si fuera mi primer día de trabajo en la tele, allá por los 90”.

Marcelo Tinelli

Qué hay detrás del proyecto de Tinelli en la televisión

Ángel de Brito confirmó que Tinelli regresará a la televisión y se pondrá al frente de un programa internacional junto a otros dos periodistas. El periodista confirmó que fue convocado por una producción mexicana americana que focalizará su formato en el mundial 2026.

Se trata del programa “Tres Hinchapelotas” producido por Bajay México & U.S Hispanic. “El trío recorrerá distintas ciudades sedes del mundial 2026, comenzando en Canadá, pasando por Estados Unidos y culminando en Ciudad de México”, sumó el periodista de espectáculos.

“En el viaje, descubrirán el “alma futbolera” de cada ciudad: encuentros con hinchas, cultura local, cocina, vida nocturna, tradiciones, historias de fanáticos”, agregó.

Tras la confirmación, se supo que Tinelli está súper entusiasmado por el nuevo proyecto ya que es un apasionado del fútbol y de los viajes.