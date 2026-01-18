Milett Figueroa desmintió los rumores de crisis con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa decidió romper el silencio para finalizar con las constantes especulaciones sobre su relación sentimental con el conductor Marcelo Tinelli . En una entrevista exclusiva, la modelo peruana aclaró que el vínculo se mantiene intacto a pesar de la distancia geográfica que los separa actualmente por motivos de trabajo. “ Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo , pero apenas termine de grabar aquí, vuelvo a Buenos Aires”, afirmó con total seguridad.

Las declaraciones de la artista coinciden plenamente con la postura que mantuvo el expresidente de San Lorenzo frente a las consultas de los la prensa rosa en las últimas semanas. El presentador fue categórico al desmentir cualquier tipo de ruptura o crisis profunda en la pareja , atribuyendo la situación actual únicamente a compromisos profesionales ineludibles. “No estoy separado de Milett” , le confió recientemente al periodista Juan Etchegoyen para intentar calmar las versiones mediáticas.

La ausencia de la incaica en las reuniones familiares de los Tinelli durante el inicio del 2026 fue el principal detonante que alimentó los rumores de una separación definitiva. Mientras ella cumplía con grabaciones en su tierra natal, el presentador permanecía en Buenos Aires rodeado de sus hijos y disfrutando de un periodo de descanso . Esta separación física temporal fue interpretada por muchos analistas como el preludio de un final anunciado entre ambos.

Durante los festejos de Año Nuevo, la modelo optó por un perfil mucho más reservado y centrado en sus afectos primarios, compartiendo mensajes de profunda reflexión en sus redes personales. Sus seguidores notaron un cambio en su habitual exposición mediática, lo que generó una ola de teorías sobre un posible replanteo de sus prioridades de vida. “Elegir lo que nos hace bien”, fue la breve pero contundente frase que la joven publicó en sus historias.

Tinelli, lejos del escándalo y en medio de desafíos virales

Por su parte, el Cabezón volcó gran parte de su energía en fortalecer la conexión con sus hijos menores, compartiendo momentos de gran espontaneidad en sus perfiles digitales. Lejos de la imagen de empresario serio, se lo vio participando de desafíos virales y permitiendo que sus hijos se burlen amistosamente de su falta de coordinación. “La gastada que me comí de Juani fue tremenda”, bromeó el animador sobre su reciente video.

El video, que rápidamente se volvió tendencia, muestra a un Tinelli relajado y divertido, priorizando el bienestar de su círculo íntimo mientras espera el reencuentro con su pareja extranjera. El conductor admitió con humor que sus habilidades para el baile no son las mejores, lo que sirvió de excusa para las risas cómplices con Juana y Lolo. “Además, como bailo como el traste, le di razones para que me joda”, reconoció Marcelo con ternura.