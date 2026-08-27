Bombazo: el Kily González dirigirá a Lionel Messi en Inter de Miami

Tras un flojo arranque en el semestre, la directiva del club estadounidense buscó un nuevo rumbo para la dirección del equipo.

Inter de Miami no tuvo un buen arranque en el segundo semestre del 2026, y no puede ganar hace cinco partidos, por lo que la dirigencia busca un cambio en la dirección técnica, con la contratación de otro argentino: Kily González tiene todo cerrado para ser el nuevo DT del equipo de Lionel Messi .

Ángel Guillermo Hoyos tomó las riendas tras la salida de Javier Mascherano, que fue el entrenador campeón de la MLS con el conjunto de Miami, pero su interinato se terminó con la llegada del Kily.

El entrenador estaba libre desde su último paso por Platense , que terminó en octubre de 2025, tras 14 partidos dirigidos en el Calamar. Será su cuarto club, luego de su inicio en Rosario Central (entre 2020 y 2022) y Unión de Santa Fe (entre 2023 y 2025).

González sonó muchas veces para tomar el cargo en Boca, club en el que jugó y tiene una gran relación con el presidente, Juan Román Riquelme, pero nunca llegó a buen puerto, y siempre el Xeneize se decidió por otros candidatos.

Cristian González es el nuevo entrenador de Inter Miami.

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El Chacho Coudet dejó de ser entrenador de River

El director técnico Eduardo Coudet anunció que dejó su cargo en River luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su reemplazante, de manera interina, será Leonardo Ponzio.

La decisión se da en medio de un muy flojo inicio de semestre de River, en el que quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi de Mar del Plata, alcanzó su peor racha histórica de cinco derrotas en competencias locales y marcha decimocuarto en la Zona B del Torneo Clausura.

Sin embargo, la estocada final fue la eliminación ante Independiente Santa Fe de Colombia en una interminable definición por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Durante la conferencia de prensa, Coudet analizó su paso por el Millonario y recordó que “tuvimos un comienzo bueno a nivel deportivo y en esta segunda mitad de año realmente no arrancamos bien”. En este sentido, subrayó que “hemos dicho desde un principio que había un proceso, con la conciencia también de que ese proceso en River es insostenible sin los resultados”.

“EL TIEMPO VA A PONER LAS COSAS EN ORDEN. ESTE PLANTEL LE VA A DAR MUCHAS ALEGRÍAS Y TÍTULOS A LA GENTE”



La palabra de Eduardo ‘Chacho’ Coudet tras su salida como DT de River Plate:



“Tuvimos un arranque bueno: jugamos una final y estuvimos primeros en un grupo de… pic.twitter.com/yOt82AcErR — dataref (@dataref_ar) August 27, 2026

La etapa de Coudet en River comenzó bastante bien, ya que River ganó seis de sus primeros siete partidos con el Chacho en el banco de suplentes, mientras que empató el otro. Sin embargo, los cuestionamientos comenzaron con la derrota en el Estadio Monumental en el Superclásico frente a Boca.

Pese a que el Millonario seguía sumando una buena cantidad de puntos e incluso se metía en la final del Torneo Apertura, la derrota en el partido decisivo del campeonato local 3-2 ante Belgrano de Córdoba caldeó aún más el clima entre los hinchas de River, ya que el equipo no daba la talla en los partidos importantes.

Los datos del ciclo Coudet