El sorpresivo cambio de look de Rufina, la hija de China Suarez y Nicolás Cabré

En medio de las versiones que indican que podría regresar a Turquía, la China Suárez encontró un momento para compartir con su hija mayor, Rufina Cabré , fruto de su relación con Nicolás Cabré . Madre e hija visitaron una de sus peluquerías de confianza y aprovecharon la ocasión para renovar sus respectivas melenas.

La actriz mostró parte de la jornada a través de sus historias de Instagram y permitió ver el resultado de los cambios. Aunque ninguna de las dos apostó por una transformación radical, los retoques consiguieron darles una apariencia renovada, luminosa y natural a sus cabellos.

En una de las imágenes , Rufina aparece de espaldas junto a la China. Ambas lucen el look : pelo largo, brillante y cuidadosamente trabajado. En el caso de la adolescente, se puede observar una base castaña sobre la que se incorporaron distintos tonos más claros que se integran de manera progresiva hacia las puntas.

La elección permite mantener el largo de la melena y, al mismo tiempo, sumar profundidad, movimiento y luminosidad. El efecto logrado recuerda a dos de las técnicas de coloración más utilizadas en la actualidad: las babylights y el balayage. Las babylights consisten en mechas muy finas que buscan recrear el efecto natural que deja el sol sobre el cabello. El balayage, por su parte, genera una transición gradual entre diferentes tonalidades, con mayor presencia de iluminación en los largos y las puntas.

La combinación de ambos recursos puede dar como resultado el denominado babybalayage, una técnica que prioriza una terminación sutil y evita contrastes demasiado marcados. En las imágenes compartidas por la China, el cabello de Rufina presenta justamente esa característica: los tonos claros aparecen de forma gradual sobre la base castaña. Además, las ondas suaves y el brillo de la melena permiten distinguir mejor las diferentes tonalidades y potencian el efecto de iluminación.

La complicidad entre la China y Rufina

Más allá de los cambios de look, otro aspecto que llamó la atención fue la cercanía entre madre e hija. En las fotografías aparecen juntas y con prendas oscuras, dando lugar a una estética coordinada que también se destacó entre los detalles de la publicación. La visita al salón se convirtió así en una postal de un momento cotidiano compartido entre ambas. La China Suárez suele mostrar en sus redes sociales distintos fragmentos de su vida personal y familiar y, esta vez, eligió registrar una actividad sencilla, pero significativa: una jornada de peluquería junto a Rufina.