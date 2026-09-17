Uno por uno: ¿Quiénes son los estatales neuquinos que pasaron a planta permanente?

Con dos decretos, el Gobierno de Neuquén le dio estabilidad laboral a 62 trabajadores que hasta ahora eran eventuales en el sistema de Salud.

Después de meses de reclamos gremiales y mesas de negociación, 62 trabajadores del sistema público de salud de Neuquén dejaron de ser eventuales. Lo hicieron de la manera más formal posible: con la firma del gobernador, publicada en dos decretos el pasado 14 de septiembre, que los incorpora a planta permanente bajo la modalidad de período de prueba.

Para cada uno de ellos, la novedad significa algo muy concreto: después de años de contratos que se renuevan mes a mes, o año a año, empiezan a tener la estabilidad laboral que reclamaban desde hace tiempo.

La medida no salió de la nada. Se enmarca en la negociación abierta entre el Poder Ejecutivo provincial y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que desde hace meses viene reclamando, entre otros puntos, el pase a planta de los eventuales del sistema de salud. Un acuerdo firmado el 21 de julio había puesto fecha límite a ese compromiso, y estos decretos son la primera gran tanda de nombres que lo hacen realidad.

Hubo conflicto en Salud y ATE pudo conseguir las demandas que había planteado al Poder Ejecutivo. Claudio Espinoza

Los 62 trabajadores se desempeñan en distintos hospitales y centros de salud de toda la provincia, cubriendo puestos técnicos, profesionales, administrativos y operativos. Entre los establecimientos que la norma menciona explícitamente como parte de este proceso de reordenamiento de cargos aparecen, por ejemplo, el Hospital Provincial Eduardo Castro Rendón, el Hospital Bouquet Roldán, el Hospital de Picún Leufú, el Hospital de Rincón de los Sauces, el Hospital San Martín de los Andes, la Región Sanitaria Vaca Muerta y la Región Sanitaria de los Lagos del Sur, entre otros puntos del mapa sanitario neuquino.

Los 60 nombres del primer decreto de planta permanente

El Decreto 1418/2026 le da de baja la condición de "eventual" y formaliza el pase a planta, en período de prueba, de los siguientes 60 trabajadores y trabajadoras:

Pablo Emanuel Grosky

Verónica Andrea Victoria

Vanesa Andrea Rodríguez

Julieta Valeria Negri

Guillermo Daniel Fuentes

Jesuan Andrés Michael Leiva

María Paula Radonich

Marcos Alfredo Sandoval

Vilma Quillen Giménez

Rocio Aylen Millain

Estefanis Paula Prieto Giuliani

Jesica Fernanda Fierro

Mariana Johana Álvarez

Jorgelina Anahí Navarro

Oriana Agostina García

Verónica Edith Gacitúa

Maira Valeria Ibáñez

Katherina Micaela Ulloa

Hermes Lucas Serrano

Dana Inalen Muñoz

Maira Mabel Anahí Mendoza

Micaela Agustina Chanampa

Johana Melani Tango

Pedro Henrique Monteiro Boregas

Agustín Juan Gabriel Alegría

Mara Auca Marilef

Martin Eduardo Sifuentes

Virginia Jacqueline Agüero

Emeli Maria Macarena Altamirano

Celia Marite Fuentes

Valeria Ayelén Giménez

Nahuen Cruz Campos

Yadia Gimena Mora

Alexis Joaquín Altamirano

Natalia Soledad Rodríguez

María Fernanda Burgos

Luz Malen Burgos

Flavia Mariana Muller

Rocio Dianela Cid

Camila Natalia Hernández

Franco Martin Rubio Troncoso

Magali Del Carmen Guzmán

Jonathan Nahuel Vilche

Natalia Alejandra Cruz

Tamara Nicol Palavecino

Damaris Neira

Florencia Belén Garzón

Griselda Edith Luto

Mariela Marlen Morales

Mónica Marcela Espinos

Martin Eloy Corzo

Luana Belén Ebensperger

Omar Echevarria Martin Miguel Corvalan

Abias Paredes

Daiana Ivette Garrido

Carolina Sofia Seewald

Marcela Yanet Villalon

Tamara Maitén Puel

Erika Belén Barra

Soledad Del Carmen Soria

Los otros dos nombres

Un segundo decreto, el 1419/2026, firmado el mismo día, incorpora a otros dos trabajadores que también venían desempeñándose como eventuales: David Abraham Apeleo y Leandro Reguera, ambos ganadores de un concurso resuelto meses atrás por el Ministerio de Salud. Con ellos dos, el total de pases a planta formalizados hasta el momento llega a 62.

Esta tanda de nombres se conoció en medio de la conciliación obligatoria abierta por el conflicto entre ATE y el Ministerio de Salud, y apenas un día antes de una nueva audiencia gremial en la que el sindicato ratificó otros reclamos pendientes: la licencia profiláctica, la cobertura de cargos eventuales en distintos centros de salud, los concursos de jefaturas de departamentos y los cambios de agrupamiento y niveles, entre otros puntos.

El delegado de la Junta Interna de ATE, Juan Millapán, celebró la medida y habló de un universo bastante más amplio que el que reflejan estos dos decretos: según sus declaraciones, la negociación alcanzaría "a casi doscientos compañeros y compañeras de diferentes sectores del sistema público de salud".