Uno por uno: ¿Quiénes son los estatales neuquinos que pasaron a planta permanente?
Con dos decretos, el Gobierno de Neuquén le dio estabilidad laboral a 62 trabajadores que hasta ahora eran eventuales en el sistema de Salud.
Después de meses de reclamos gremiales y mesas de negociación, 62 trabajadores del sistema público de salud de Neuquén dejaron de ser eventuales. Lo hicieron de la manera más formal posible: con la firma del gobernador, publicada en dos decretos el pasado 14 de septiembre, que los incorpora a planta permanente bajo la modalidad de período de prueba.
Para cada uno de ellos, la novedad significa algo muy concreto: después de años de contratos que se renuevan mes a mes, o año a año, empiezan a tener la estabilidad laboral que reclamaban desde hace tiempo.
La medida no salió de la nada. Se enmarca en la negociación abierta entre el Poder Ejecutivo provincial y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que desde hace meses viene reclamando, entre otros puntos, el pase a planta de los eventuales del sistema de salud. Un acuerdo firmado el 21 de julio había puesto fecha límite a ese compromiso, y estos decretos son la primera gran tanda de nombres que lo hacen realidad.
Los 62 trabajadores se desempeñan en distintos hospitales y centros de salud de toda la provincia, cubriendo puestos técnicos, profesionales, administrativos y operativos. Entre los establecimientos que la norma menciona explícitamente como parte de este proceso de reordenamiento de cargos aparecen, por ejemplo, el Hospital Provincial Eduardo Castro Rendón, el Hospital Bouquet Roldán, el Hospital de Picún Leufú, el Hospital de Rincón de los Sauces, el Hospital San Martín de los Andes, la Región Sanitaria Vaca Muerta y la Región Sanitaria de los Lagos del Sur, entre otros puntos del mapa sanitario neuquino.
Los 60 nombres del primer decreto de planta permanente
El Decreto 1418/2026 le da de baja la condición de "eventual" y formaliza el pase a planta, en período de prueba, de los siguientes 60 trabajadores y trabajadoras:
Pablo Emanuel Grosky
Verónica Andrea Victoria
Vanesa Andrea Rodríguez
Julieta Valeria Negri
Guillermo Daniel Fuentes
Jesuan Andrés Michael Leiva
María Paula Radonich
Marcos Alfredo Sandoval
Vilma Quillen Giménez
Rocio Aylen Millain
Estefanis Paula Prieto Giuliani
Jesica Fernanda Fierro
Mariana Johana Álvarez
Jorgelina Anahí Navarro
Oriana Agostina García
Verónica Edith Gacitúa
Maira Valeria Ibáñez
Katherina Micaela Ulloa
Hermes Lucas Serrano
Dana Inalen Muñoz
Maira Mabel Anahí Mendoza
Micaela Agustina Chanampa
Johana Melani Tango
Pedro Henrique Monteiro Boregas
Agustín Juan Gabriel Alegría
Mara Auca Marilef
Martin Eduardo Sifuentes
Virginia Jacqueline Agüero
Emeli Maria Macarena Altamirano
Celia Marite Fuentes
Valeria Ayelén Giménez
Nahuen Cruz Campos
Yadia Gimena Mora
Alexis Joaquín Altamirano
Natalia Soledad Rodríguez
María Fernanda Burgos
Luz Malen Burgos
Flavia Mariana Muller
Rocio Dianela Cid
Camila Natalia Hernández
Franco Martin Rubio Troncoso
Magali Del Carmen Guzmán
Jonathan Nahuel Vilche
Natalia Alejandra Cruz
Tamara Nicol Palavecino
Damaris Neira
Florencia Belén Garzón
Griselda Edith Luto
Mariela Marlen Morales
Mónica Marcela Espinos
Martin Eloy Corzo
Luana Belén Ebensperger
Omar Echevarria Martin Miguel Corvalan
Abias Paredes
Daiana Ivette Garrido
Carolina Sofia Seewald
Marcela Yanet Villalon
Tamara Maitén Puel
Erika Belén Barra
Soledad Del Carmen Soria
Los otros dos nombres
Un segundo decreto, el 1419/2026, firmado el mismo día, incorpora a otros dos trabajadores que también venían desempeñándose como eventuales: David Abraham Apeleo y Leandro Reguera, ambos ganadores de un concurso resuelto meses atrás por el Ministerio de Salud. Con ellos dos, el total de pases a planta formalizados hasta el momento llega a 62.
Esta tanda de nombres se conoció en medio de la conciliación obligatoria abierta por el conflicto entre ATE y el Ministerio de Salud, y apenas un día antes de una nueva audiencia gremial en la que el sindicato ratificó otros reclamos pendientes: la licencia profiláctica, la cobertura de cargos eventuales en distintos centros de salud, los concursos de jefaturas de departamentos y los cambios de agrupamiento y niveles, entre otros puntos.
El delegado de la Junta Interna de ATE, Juan Millapán, celebró la medida y habló de un universo bastante más amplio que el que reflejan estos dos decretos: según sus declaraciones, la negociación alcanzaría "a casi doscientos compañeros y compañeras de diferentes sectores del sistema público de salud".
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