Cambios en la Zona Fría: quiénes perderán el subsidio al gas y cómo será el aumento

El Senado aprobó este jueves la modificación de la ley que reduce el alcance de los subsidios al gas. Quiénes podrían perderlo y cómo quedan las tarifas.

Se trata de una modificación central del paquete energético impusaldo por el Gobierno.

Este jueves, el Senado de la Nación convirtió en ley la modificación del régimen de Zona Fría , que cambia tanto las áreas alcanzadas por el beneficio como la manera en que se calcula el descuento en las facturas de gas. La iniciativa obtuvo 38 votos a favor y 8 en contra, y ya tenía media sanción de Diputados desde mayo.

Se trata de una modificación central del paquete energético impulsado por el Gobierno para reducir subsidios, focalizar la asistencia y cambiar la forma en que se financia el descuento sobre las facturas de gas. El cambio tendrá impacto sobre unos 3,35 millones de usuarios en todo el país.

Según el texto aprobado, la modificación alcanzará a unas 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis, que dejarán de contar con el beneficio previsto por el régimen vigente. Estos distritos se habían incorporado con la ampliación sancionada en 2021.

La reforma retrotrae el esquema al criterio climático original del régimen, creado en 2002. La nueva ley mantiene el beneficio para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, donde seguirá vigente una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes.

Cómo se calcula ahora el subsidio del gas

La reforma aprobada no solo modifica el mapa de las Zon Fría, sino que también cambia el componente de la factura sobre el cual se aplica el subsidio.

Hasta ahora, la bonificación podía representar entre 30% y 50%, dependiendo de la región, y se calculaba sobre el total de la boleta. Con el nuevo esquema, el descuento se aplicará únicamente sobre el PIST, uno de los componentes del precio del gas residencial.

Los otros dos, el VAD, que explica gran parte del cargo fijo, y el costo del transporte troncal junto con la carga impositiva, dejan de estar cubiertos.

De esta forma, el cambio en la base de calculo establece que los usuarios de la Patagonia sí estaremos alcanzados por un aumento. Las estimaciones durante las negociaciones ubican al incremento en un 25%.

Para tener la aprobación de este cambio, el gobierno nacional se comprometió a ampliar los subsidios eléctricos para las zonas bioambientales cálidas y muy cálidas durante los meses de mayor temperatura: el bloque adicional para la Zona Muy Cálida subiría de 300 a 550 kWh, y el de la Zona Cálida, de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril.

Ese compromiso no quedó incorporado al texto de la ley y se instrumentará mediante una resolución en el Boletín Oficial. Los hogares de las zonas excluidas podrán solicitar el Servicio Energético Focalizados, pero deberán demostrar una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El Gobierno proyecta un ahorro de $272.099 millones. De acuerdo con los cálculos del Estado nacional, el esquema anterior generaba un déficit de $485.000 millones, financiado parcialmente por un recargo del 7,5% sobre el gas que resultó insuficiente para cubrir los costos desde la ampliación de 2021.

Qué localidades perderán el beneficio del subsidio de gas

El mayor impacto se concentrará en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las principales beneficiadas por la ampliación del régimen en 2021.

De esta forma, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 ciudades bonaerenses como General Pueyrredón, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, entre otras.

En Córdoba, quedarán afuera del régimen los departamentos del sur y centro de la provincia, como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

También perderán el beneficio municipios de Santa Fe incorporados en 2021, por ejemplo, Rosario. En La Pampa, quedarán afuera del régimen de Zona Fría: Santa Rosa, Maracó, Realicó, Trenel, Conhelo, Quemú, Chapaleufú, Rancul, Catriló, Atreucó, Guatraché y Utracán.

En San Luis, la capital provincial, Villa Mercedes y Merlo perderán el beneficio de aprobarse la iniciativa oficial junto a las ciudades de Andalgalá, Belén y Tinogasta de San Juan. En el caso de Mendoza, el único que conservaría el subsidio es Malargüe y quedarían excluídos Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Lo mismo ocurrirá en Salta en los departamentos de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Salta Capital. En Catamarca; en Famatina, Chilecito y General Lamadrid, en La Rioja; y en Tafí del Valle, Tucumán.