Polémica: quién es el intendente que se copió de Ruckauf y puso su nombre en la ropa de los empleados

Un funcionario desató la polémica con una medida que recuerda a las zapatillas entregadas por la gestión de Ruckauf en 2001.

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) presentó ante el municipio una nota formal para exigir el retiro.

Un intendente argentino quedó envuelto en una polémica al colocar su nombre en la indumentaria de trabajo entregada a los empleados municipales. La medida generó un fuerte déjà vu político y recordó a las controversiales zapatillas que la gestión de Carlos Ruckauf entregó en el año 2001.

Los trabajadores que recibieron recientemente chombas y uniformes, se sorprendieron al notar que las prendas llevaban la publicidad del funcionario, por lo que ya solicitaron el retiro y la discontinuación inmediata de la leyenda en toda la ropa provista al personal.

Se trata de Diego Reyes, intendente del municipio de Puan, localidad del interior de Buenos Aires, quien aceptó la iniciativa de colocar en la ropa reglamentaria de los trabajadores del distrito la leyenda "Gestión Intendente Lic. Diego Reyes".

Diego Reyes, intendente del municipio de Puan.

El enojo de los empleados municipales por la medida del intendente

En ese contexto, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) de Puan presentó el pasado 13 de agosto ante el municipio una nota formal para exigir el retiro y la discontinuación inmediata de la leyenda en toda la ropa provista al personal, según señaló InfoGEI.

En la solicitud, el sindicato sostiene que dicha leyenda "excede claramente la mera identificación institucional del Estado municipal, utilizando bienes públicos con una finalidad ligada a la promoción de la gestión del gobierno de turno".

Además, remarcaron que el hecho vulnera principios constitucionales y leyes vigentes, entre ellos la neutralidad estatal, la Ley de Ética Pública que prohíbe la autopromoción con bienes estatales, y la Ley de Empleo Municipal, que establece que la indumentaria de trabajo tiene una finalidad estrictamente funcional y prohíbe el uso de recursos municipales con fines partidarios.

De esa manera, el gremio otorgó un plazo de diez días hábiles al Municipio para que informe quién autorizó la medida y advirtió que, si la situación no se corrige, avanzará con denuncias administrativas y judiciales ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El recordado escándalo por las zapatillas de Carlos Ruckauf

El caso de las zapatillas de Carlos Ruckauf ocurrió en marzo de 2001, cuando el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, ordenó distribuir 800.000 pares de zapatillas deportivas que llevaban impresa su firma en la lengüeta y el eslogan oficial de su gestión: Buenos Aires para todos.

El calzado deportivo fue provisto por tres diferentes empresas argentinas y se distribuyó entre alumnos de bajos recursos en las escuelas provinciales. Las zapatillas eran blancas y la única inscripción que se podía leer era la firma rúbrica del entonces mandatario provincial.

El gasto público por la compra de los calzados fue de 3.200.000 pesos/dólares de la época.

Ante la polémica generada en la sociedad, desde la gobernación defendieron la medida argumentando que estampar el nombre y la firma buscaba abortar el negocio de la reventa de los elementos que se entregaban como ayuda social.

La oposición de aquel momento se hizo eco de la polémica y denunció el hecho como un uso proselitista y de propaganda política partidaria con fondos y necesidades estatales destinados a sectores humildes y escuelas.

Lo cierto es que, el episodio quedó grabado en la historia política argentina como el ejemplo clásico de personalismo en la asistencia social y el marketing estatal utilizando recursos públicos.