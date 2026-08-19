Lavado de dinero: el descargo de José Luis Espert y por qué no le devolvió US$200.000 a Fred Machado

En un escrito de 65 páginas, el exdiputado insistió en su inocencia y volvió a apuntar contra los medios.

El exdiputado José Luis Espert amplió este miércoles su indagatoria ante el juez Lino Mirabelli, en el marco de la causa por presunto lavado de activos, que le costó su candidatura en 2025.

Espert presentó un descargo escrito de 65 páginas con documentación que, según sostuvo, permitiría demostrar que no recibió dinero ilícito.

El exdiputado de La Libertad Avanza se presentó en el juzgado federal de San Isidro tras solicitar una nueva declaración, para insistir en que “la acusación sostiene que el contrato de consultoría que explica el pago fue un invento para disfrazar dinero sucio”.

La investigación está vinculada a una transferencia de 200 mil dólares que recibió en 2020 desde una cuenta de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado recientemente por lavado en Estados Unidos.

El descargo de José Luis Espert

El exdiputado sostuvo que la cuenta bancaria desde la que recibió el giro era una cuenta comercial de una empresa de aviación que operaba con decenas de contrapartes, y remarcó que ningún tribunal argentino o extranjero declaró que esa transferencia concreta proviniera de un delito.

En esa línea, agregó que el propio planteo del fiscal Fernando Domínguez utiliza el término “presuntamente” para referirse al origen de los fondos, por lo que concluyó que “sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero”.

En ese marco, el ex legislador indicó que ese documento “está más documentado que la mayoría de los contratos”.

PRESENTÉ MI DESCARGO



Hoy presenté ante la justicia mi respuesta a la imputación, en un descargo de 65 páginas y un cuerpo entero con anexos de 76 páginas. Total 141 páginas. Respondí TODO, punto por punto, con documentos. No pido que me crean. Solo que me lean. Abro hilo. — José Luis Espert (@jlespert) August 19, 2026

Para respaldar esa afirmación, enumeró una firma certificada ante escribano en junio de 2019, una apostilla internacional del Estado argentino verificable en línea, correos electrónicos de 2019 incorporados a la causa mediante extracción pericial forense, una reunión personal previa que la contratante agradeció por escrito y tres testigos que, según señaló, corroboraron esa secuencia sin aportar hechos adversos.

Por otro lado, Espert rechazó la idea de que supiera con quién trataba cuando cobró el dinero. Su respuesta fue que en 2019 y 2020 “no lo sabía nadie”, porque en ese momento no existía “una sola alerta, causa o reporte” sobre Machado.

Argumentó que esa ausencia de antecedentes alcanzaba a los bancos estadounidenses que procesaron el movimiento con controles antilavado, y también a organismos argentinos y extranjeros. Añadió que el propio expediente muestra que la información estatal sobre Machado aparece desde el año 2021 en adelante.

La Justicia de Estados Unidos declaró culpable a Fred Machado.

En su descargo, mencionó un único giro a su cuenta con su nombre en la referencia, transferencias firmadas por él, retiros personales por ventanilla, dos automóviles comprados en concesionarias y agencias con factura, recibo y certificación ante el registro público, y una inversión inmobiliaria canalizada por un fideicomiso inscripto con adhesión bancarizada.

También incluyó a Varianza S.A., la sociedad mencionada en la imputación. Dijo que estaba a su nombre, con sede legal en su propia casa, que sus sueldos fueron declarados ante el fisco y que su última factura corresponde a 2021, cuando asumió como diputado.

Además, Espert sostuvo que las cuestiones tributarias invocadas en la imputación no prueban un plan de blanqueo sino, por el contrario, una omisión administrativa. Atribuyó el tratamiento del ingreso a una cuestión técnica llevada por sus contadores, afirmó que fue corregida de manera espontánea con declaraciones rectificativas y que el monto correspondiente fue pagado.

Espert explicó por qué no le devolvió US$200.000 a Fred Machado

En la parte final de su descargo, sostuvo que Machado nunca recibió dinero de vuelta y que “ni un dólar volvió a él”. También pidió su sobreseimiento y, subsidiariamente, que se dicte la falta de mérito.

El fiscal Fernando Domínguez acusó a Espert de haber blanqueado los 200.000 dólares que recibió de Machado con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y a través de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

El fiscal considera que el contrato fue una simulación, ya que uno de los elementos de prueba recabados es un audio que el propio Espert envió por WhatsApp en abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado. Allí, sostiene que al principio había entendido que el acuerdo se iba a instrumentar con el Estado de Guatemala, pero que finalmente se plasmó a través de una empresa de Machado. “De él. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo”, dice Espert.

En el expediente judicial, se indica que Espert no hizo la devolución del dinero y marcó que en una entrevista radial con Radio Mitre el exdiputado sostuvo: “Cuando me entero que es narco...chau, andá a cagar, ni en pedo te devuelvo un mango más”.

En su nuevo descargo, Espert justifica haberse quedado con el dinero afirmando que el monto no era reembolsable y que nadie se lo reclamó.

Además, ofreció nuevas medidas de prueba, entre ellas informes a organismos nacionales y extranjeros y nuevas constataciones documentales. También manifestó su adhesión a medidas probatorias solicitadas por otras partes. “No rehúyo la investigación: la reclamo, completa y con todas las garantías”.

El economista cerró su presentación reivindicando su confianza en la Justicia y sostuvo que su defensa no se basa en un acto de fe , sino en documentación incorporada al expediente.