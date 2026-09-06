Lautaro De la Iglesia subió al podio en Imola y sigue prendido en la pelea por el título italiano

El piloto neuquino terminó tercero en la GT3 Pro-Am y quinto en la clasificación general de las 3 Horas de Imola junto a Philippe Denes y Andrea Cola.

Lautaro De la Iglesia volvió a subir al podio en el Campeonato Italiano de Gran Turismo . El neuquino terminó tercero en la clase GT3 Pro-Am durante las 3 Horas de Imola y cerró otro fin de semana importante en la pelea por el campeonato Endurance.

El piloto compartió nuevamente el Lamborghini Huracán GT3 Evo2 número 85 de Imperiale Racing con el húngaro Philippe Denes y el italiano Andrea Cola. El trinomio completó las tres horas de competencia en el quinto puesto de la clasificación general , además de quedarse con el último escalón del podio dentro de su categoría.

La carrera estuvo marcada por varias intervenciones del Safety Car y cambios constantes durante las distintas ventanas de detenciones. En ese contexto, el Lamborghini de Imperiale consiguió mantenerse dentro del grupo de punta y llegar a la última parte de la competencia peleando por posiciones importantes.

La victoria general quedó para la Mercedes-AMG GT3 número 64 de Antonelli Motorsport, conducida por Guy Albag y Lorenzo Ferrari. En la Pro-Am se impuso la Ferrari 296 GT3 de Spirit of Racing, integrada por Braschi, Ponzio y Rackstraw, que además terminó segunda en la clasificación absoluta.

Para De la Iglesia, el resultado extiende una muy buena primera temporada dentro del Endurance italiano. Había comenzado el campeonato con un segundo puesto en Misano y después consiguió una espectacular victoria en Monza, donde el auto de Imperiale Racing largó desde el puesto 38 después de sufrir problemas durante la clasificación.

Aquella victoria lo había llevado hasta Imola como líder de la GT3 Pro-Am con 51 puntos y 16 de ventaja sobre sus principales perseguidores. El tercer puesto de este domingo vuelve a aportar puntos importantes cuando solamente queda una fecha para terminar el campeonato.

La definición será entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre en Mugello, cuarta y última fecha del calendario Endurance. De la Iglesia llegará después de subir al podio en las tres carreras disputadas hasta ahora: segundo en Misano, ganador en Monza y tercero en Imola.

El neuquino queda así a una carrera de completar con posibilidades de título su primera temporada completa dentro del automovilismo europeo.