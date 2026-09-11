Trabajaba como chofer de una app, desapareció y lo encontraron muerto: así fue el trágico hallazgo

David salió a trabajar como chofer de Uber y desde entonces su familia no había vuelto a tener noticias de él.

Momentos de angustia y desesperación vivió la familia de David Toboada, quien estuvo desaparecido más de 24 horas y fue hallado sin vida en el interior de una camioneta. Qué se sabe del fatal episodio.

David tenía 67 años, salió a trabajar como chofer de Uber el martes por la noche y desde entonces su familia no volvió a tener noticias de él.

La búsqueda comenzó después de que advirtieran que no había regresado a su casa en la ciudad de Rosario, Santa Fe. En medio del intenso operativo de búsqueda , el hombre fue encontrado muerto.

El hallazgo ocurrió el miércoles por la tarde. Fue una vecina quien reconoció el Jeep Renegade estacionado a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe. El cuerpo estaba en la parte trasera del vehículo.

Por estas horas la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento, y hasta el momento se pudo confirmar que la camioneta estaba detenida a un costado de la autopista y tenía pedido de paradero desde la noche anterior.

Una vecina encontró el cuerpo en la parte trasera de la camioneta

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir la policía, la mujer se acercó al vehículo y advirtió que Taboada estaba en los asientos traseros. Inmediatamente llamó al 911.

Efectivos policiales llegaron al lugar, preservaron la escena y solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Los médicos revisaron al hombre y confirmaron que había muerto. Pero existen diferentes versiones acerca de los detalles sobre cómo se encontraba el cuerpo.

El diario La Capital informó que en el lugar no se habían detectado indicios de una agresión, mientras que otros medios que citaron el parte policial señalaron que Taboada presentaba un golpe en la cabeza. Pero todavía no se confirmó si esa lesión existió, cómo se produjo ni si tuvo relación con la muerte.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las primeras pericias sobre el vehículo y el cuerpo para determinar qué ocurrió desde que Taboada salió a trabajar hasta que fue encontrado.

La causa quedó bajo investigación de la Justicia provincial y, hasta el momento no se informó oficialmente la mecánica de la muerte ni si hubo participación de terceros.

Mientras tanto, y por orden de la Justicia provincial, el cadáver fue derivado al Instituto Médico Legal para concretar la autopsia correspondiente y de esa manera determinar si hubo algún tipo de intervención de terceros en la muerte del hombre.

Un policía que trabaja en una app de viajes mató a un ladrón de 16 años

Un policía que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes mató a un ladrón de 16 años durante un violento episodio.Tras el ataque, los vecinos lo obligaron a trasladar al adolescente herido al hospital.

El efectivo que estaba de civil, había comenzado un viaje aparentemente habitual. Sin embargo, los dos jóvenes que subieron al vehículo habrían simulando ser pasajeros para atacarlo.

El policía fue emboscado por dos delincuentes que habían simulado ser pasajeros durante un viaje en La Matanza.

El auto terminó destrozado a piedrazos. En medio del forcejeo para evitar que le robaran el auto, el subteniente sacó su arma reglamentaria y disparó cinco veces. Uno de los presuntos delincuentes, Santino Ramón Tabarez, recibió dos impactos y murió poco después en el hospital.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, todo sucedió cuando el policía llegó a buscar a una supuesta pasajera. Al estacionar, dos jóvenes se subieron al vehículo: uno ingresó por la puerta trasera y habría trabado el freno de mano para impedir que el conductor pudiera escapar. El otro se ubicó del lado del conductor, lo amenazó con un arma y comenzó a golpearlo con la culata.

El subteniente intentó defenderse a golpes y durante el forcejeo, logró sacar su pistola reglamentaria Bersa 9 milímetros y disparó cinco veces.

Dos de los proyectiles alcanzaron a Tabarez: uno en la cabeza y otro en el pecho. El adolescente, de 16 años, cayó herido dentro del auto, mientras que el segundo sospechoso fue reducido por el efectivo y quedó retenido en el asiento delantero. Luego de los disparos y la tensión empezó otra escena, todavía más caótica.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, la madre de Tabarez y otros allegados siguieron amenazándolo durante todo el trayecto. Cuando llegaron al hospital, los médicos constataron que el adolescente había muerto. E