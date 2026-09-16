Luego del último acuerdo paritario, este es el salario básico por categoría para los trabajadores nucleados en la UOM en septiembre de 2026 .

Paritaria de la UOM: cuál es el salario básico y bono para los metalúrgicos en septiembre de 2026, por categoría

La UOM (Unión Obrera Metalúrgica) firmó el último convenio laboral que nuclea a los trabajadores del sector . En ese acuerdo, quedaron establecidos los salarios que estos percibirán entre los meses de septiembre de 2026 y marzo de 2027. Así, ¿a cuánto asciende el sueldo de los metalúrgicos en el noveno mes del año ?

La UOM selló el último acuerdo paritario junto con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE); Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA); Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de la República Argentina (FEDEHOGAR); la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) y la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA).

La escala salarial de la UOM en septiembre de 2026 prevé sueldos mínimos globales de referencia desde 1.131.201 pesos.

La UOM firmó un convenio por el que quedaron establecidos los salarios que percibirán los trabajadores entre los meses de septiembre de 2026 y marzo de 2027.

De acuerdo al Anexo I Rama Nro 1 – Aluminio, publicada por la UOM en su portal oficial, la escala salarial para este sector de los trabajadores es la siguiente:

Categorías Generales/Operador: $1.120.959.

Grupo A – Personal Administrativo: de $841.172 a $1.078.040.

Grupo B – Personal Técnico: de $841.172 a $1.288.961.

Grupo C – Personal Auxiliar: de $823.085 a $1.019.419.

Menores ayudantes obreros, aprendices y empleados: de $733.633 a $876.459.

En tanto, según la Rama Nro 4 – Automotor, la escala salarial de la UOM es la siguiente:

Categorías Generales/Operador: $1.131.201.

Grupo A – Personal Administrativo: de $1.030.974 a $1.491.444.

Grupo B – Personal Técnico: de $1.030.974 a $1.503.141.

Grupo C – Personal Auxiliar: de $991.784 a $1.303.081.

Menores ayudantes obreros, aprendices y empleados: de $799.329 a $953.581.

Por su parte, los trabajadores incluidos en la Rama Nro 10, que comprende los ítems Fabricación, Reparación, Armado y Montaje de Carrocerías, perciben los siguientes salarios básicos:

Categorías Generales/Operador: $1.131.201.

Grupo A – Personal Administrativo: de $974.830 a $1.364.403.

Grupo B – Personal Técnico: de $974.830 a $1.493.977.

Grupo C – Personal Auxiliar: de $937.273 a $1.160.833.

Menores ayudantes obreros, aprendices y empleados: de $753.050 a $900.110.

En tanto, los empleados nucleados en la UOM y que están comprendidos en las Ramas Nro 5; 8; 12 y 18 (Bronceros; Orfebreros y Afines; Electrónica; Fabricación de relojes y afines; Máquinas de escribir, calcular, contabilidad, registradoras y afines) cobran sus salarios de acuerdo al siguiente esquema:

Categorías Generales/Operador: $1.131.201.

Grupo A – Personal Administrativo: de $878.943 a $1.226.867.

Grupo B – Personal Técnico: de $878.943 a $1.347.846.

Grupo C – Personal Auxiliar: de $844.387 a $1.045.753.

Menores ayudantes obreros, aprendices y empleados: de $682.233 a $815.740.

Por último, los trabajadores agrupados en la Rama Nro 17 (Metalmecánica y otras) perciben los siguientes salarios básicos:

Categorías Generales/Operador: $1.131.201.

Grupo A – Personal Administrativo: de $866.587 a $1.212.817.

Grupo B – Personal Técnico: de $866.587 a $1.327.956.

Grupo C – Personal Auxiliar: de $833.640 a $1.032.464.

Menores ayudantes obreros, aprendices y empleados: de $671.883 a $801.535.

La escala salarial de la UOM en septiembre de 2026 prevé sueldos mínimos globales de referencia desde 1.131.201 pesos.

Las sumas no remunerativas que percibirán los trabajadores de la UOM

En el convenio suscripto por la UOM, se estableció que los trabajadores de todas las Ramas percibirán una suma extraordinaria de carácter no remunerativa: