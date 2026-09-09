¿Cuánto gana un militar hoy? Esta es la escala salarial completa por rangos desde septiembre 2026, de soldado a general

Cronograma de aumento de sueldo hasta fin de año para las Fuerzas Armadas . De cuánto es en septiembre 2026 y cómo quedan los salarios.

Después de un extenso reclamo, el personal que se desempeña dentro de las Fuerzas Armadas tendrá un aumento salarial en cuatro cuotas porcentuales que comenzará a pagarse en septiembre y continuará hasta diciembre 2026. Esta actualización alcanza a los ingresos de los miembros del sector de todas las categorías, sin distinción de grado ni jerarquía.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026 , firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo , y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti , y publicada este martes en el Boletín Oficial. El incremento también abarca a las fuerzas de Seguridad federales.

Entre ambas fuerzas, el nuevo monto implicará una erogación superior a $50.000 millones mensuales para el erario público, según datos oficiales.

El aumento de las Fuerzas Armadas fue firmado por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

De cuánto será el aumento confirmado para el personal de las Fuerzas Armadas en 2026

De acuerdo a la información oficial, las Fuerzas Armadas tendrán un incremento salarial del 12,22% en cuatro cuotas a pagar hasta diciembre de 2026, comenzando con un 6,9% a recibir en septiembre. Este aumento se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el haber militar proyecta una suba cercana al 32% de cara a finales de este año.

Para diciembre, por ejemplo, el haber correspondiente a un Teniente General, Almirante o Brigadier General llegará a $3.783.257, mientras que un Cabo Primero percibirá $1.053.598 y un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda tendrá un haber de $821.986.

Estos aumentos se agregan al Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, según el nivel educativo alcanzado. En cambio, queda sin efecto la entrega de la “suma fija remunerativa y no bonificable” de $50.000 que se otorgó por única vez mediante un decreto junto a las remuneraciones de agosto 2026.

El personal militar cerrará el año con un aumento cercano al 32%, cercano a las proyecciones de inflación. Ministerio de Defensa.

Cómo quedan los salarios del personal militar en septiembre 2026, según cada rango

Con el aumento de casi 7% correspondiente a la primera cuota, así quedan en el noveno mes del año los salarios de las distintas jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea:

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.603.781.

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.213.781.

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.928.071.

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.564.733.

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.229.912.

Mayor y Capitán de Corbeta: $1.756.798.

Capitán y Teniente de Navío: $1.454.977.

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.294.116.

Teniente y Teniente de Corbeta: $1.166.689.

Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $1.056.639.

Suboficial Mayor: $1.801.887.

Suboficial Principal: $1.597.415.

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.416.131.

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.245.646.

Sargento y Cabo Principal: $1.118.305.

Cabo Primero: $1.003.616.

Cabo y Cabo Segundo: $928.903.

Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $846.104.

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $782.991.

El personal militar recibirá el primer aumento de casi 7% con los haberes de septiembre. Sebastian Fariña Petersen

Un aumento que alcanza a las Fuerzas de Seguridad

El Gobierno nacional también dispuso un cronograma de aumentos para las Fuerzas de Seguridad, incluyendo al personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los incrementos serán de entre 10 y 30% y se pagarán a partir de septiembre y hasta diciembre.

No habrá un único porcentaje para todos, ya que el Gobierno aumentó el haber básico y, además, modificó suplementos y compensaciones que reciben las distintas fuerzas. Estas serán las mejoras según cada sector: