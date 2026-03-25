Condenaron a la "Pepita" neuquina por un golpe comando a una metalúrgica
Según las cámaras de seguridad, fue la única que empuñó un arma durante un atraco a una empresa a fines de 2024. Sus cómplices no pudieron ser atrapados.
Una mujer que protagonizó un violento asalto comando en una metalúrgica de esta ciudad fue condenada tras un juicio realizado ante un tribunal colegiado.
El hecho ocurrió en diciembre de 2024 cuando la imputada junto a cuatro personas ingresaron a un galpón de una empresa metalúrgica ubicada en las calles Conquistadores del Desierto y Trabajadores de la Industria de Neuquén capital. Aprovechando que el portón se encontraba abierto, ingresaron y redujeron a los operarios que se encontraban trabajando en el lugar, amenazándolos con un cuchillo y con un arma de fuego. Luego de robar dinero y otros elementos, se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que habían llegado.
A partir del reconocimiento por parte de las víctimas y las cámaras de seguridad del lugar, se pudo identificar a la mujer como quien portaba el arma de fuego, mientras que los otros cuatro cómplices aún no pudieron ser identificados.
Varios agravantes
Apoyándose en el conjunto de pruebas incriminantes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que la acusada sea declarada culpable. En ese marco, el tribunal integrado por los jueces Raúl Aufranc, Carina Álvarez y Mauricio Macagno declaró a Romina Carrillo responsable como coautora del delito de robo triplemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, por ser ejecutado con arma y por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se ha podido acreditar.
En una próxima audiencia el mismo tribunal que actuó en el juicio de responsabilidad determinará la pena que la condenada deberá afrontar. Durante el proceso, muchos no dudaron en emparentarla con la conocida marplatense "Pepita la pistolera", quien se hizo famosa por el uso de armas de fuego y su protagonismo en distintos delitos en La Feliz.
Durante los últimos meses de 2024, se sucedieron una serie de golpes comandos en Neuquén y localidades vecinas y los investigadores nunca descartaron que tuvieran relación. Antes del atraco en la metalúrgica, otro hecho tuvo como escenario una empresa de servicios petroleros que se encuentra en el Parque Industrial de Centenario.
Seguidilla de golpes comando
El asalto ocurrió a finales de septiembre de 2024 y se presume que actuaron no menos de cuatro delincuentes. En horas de la madrugada, entre tres y cuatro hombres, bajaron de una camioneta e ingresaron al predio. Los asaltantes estaban armados y sorprendieron a los serenos que no opusieron resistencia, por lo que fueron maniatados mientras cargaban en la camioneta distintos elementos.
Por la poca información que trascendió, se alzaron con tres soldadoras industriales, mucho cobre y herramientas varias valuadas en unos 20 millones de pesos.
Con el vehículo cargado, los delincuentes dejaron a los serenos abandonados a su suerte y huyeron del lugar.
A partir de la recopilación de información que realizó el personal de Delitos de la Policía, se hicieron varias pesquisas con el fin de identificar a los autores.
Un atraco frustrado en 2025
También en septiembre pero en el transcurso del año pasado, una banda intentó cometer un asalto comando en la concesionaria Taraborelli, en Ruta Nacional 22 y calle El Té. Entre tres y cuatro asaltantes sorprendieron a los guardias y los maniataron con alambres. El objetivo de los delincuentes era una caja fuerte aunque no contaron con el sistema de alarmas, que activaron y que finalmente frustró sus intenciones.
Te puede interesar...
Leé más
Cuál fue la causa de muerte del joven que falleció en plena calle en Toma La Familia
Ruta 40: dos personas protagonizaron un fuerte vuelco cerca de Buta Ranquil
Persecución: denuncian que "policías encubiertos" los siguieron por error por todo Centenario
-
TAGS
- condena
- golpe comando
- asalto
Noticias relacionadas