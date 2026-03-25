Condenaron a la "Pepita" neuquina por un golpe comando a una metalúrgica

Según las cámaras de seguridad, fue la única que empuñó un arma durante un atraco a una empresa a fines de 2024. Sus cómplices no pudieron ser atrapados.

La asaltante fue declarada responsable por el golpe comando ocurrido en la metalúrgica neuquina. En una próxima audiencia, se le fijará la pena.

Una mujer que protagonizó un violento asalto comando en una metalúrgica de esta ciudad fue condenada tras un juicio realizado ante un tribunal colegiado.

El hecho ocurrió en diciembre de 2024 cuando l a imputada junto a cuatro personas ingresaron a un galpón de una empresa metalúrgica ubicada en las calles Conquistadores del Desierto y Trabajadores de la Industria de Neuquén capital. Aprovechando que el portón se encontraba abierto, ingresaron y redujeron a los operarios que se encontraban trabajando en el lugar, amenazándolos con un cuchillo y con un arma de fuego . Luego de robar dinero y otros elementos, se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que habían llegado.

A partir del reconocimiento por parte de las víctimas y las cámaras de seguridad del lugar, se pudo identificar a la mujer como quien portaba el arma de fuego , mientras que los otros cuatro cómplices aún no pudieron ser identificados.

Varios agravantes

Apoyándose en el conjunto de pruebas incriminantes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que la acusada sea declarada culpable. En ese marco, el tribunal integrado por los jueces Raúl Aufranc, Carina Álvarez y Mauricio Macagno declaró a Romina Carrillo responsable como coautora del delito de robo triplemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, por ser ejecutado con arma y por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se ha podido acreditar.

En una próxima audiencia el mismo tribunal que actuó en el juicio de responsabilidad determinará la pena que la condenada deberá afrontar. Durante el proceso, muchos no dudaron en emparentarla con la conocida marplatense "Pepita la pistolera", quien se hizo famosa por el uso de armas de fuego y su protagonismo en distintos delitos en La Feliz.

tribunal de juicio Gentileza Policía del Neuquén

Durante los últimos meses de 2024, se sucedieron una serie de golpes comandos en Neuquén y localidades vecinas y los investigadores nunca descartaron que tuvieran relación. Antes del atraco en la metalúrgica, otro hecho tuvo como escenario una empresa de servicios petroleros que se encuentra en el Parque Industrial de Centenario.

Seguidilla de golpes comando

El asalto ocurrió a finales de septiembre de 2024 y se presume que actuaron no menos de cuatro delincuentes. En horas de la madrugada, entre tres y cuatro hombres, bajaron de una camioneta e ingresaron al predio. Los asaltantes estaban armados y sorprendieron a los serenos que no opusieron resistencia, por lo que fueron maniatados mientras cargaban en la camioneta distintos elementos.

Por la poca información que trascendió, se alzaron con tres soldadoras industriales, mucho cobre y herramientas varias valuadas en unos 20 millones de pesos.

Con el vehículo cargado, los delincuentes dejaron a los serenos abandonados a su suerte y huyeron del lugar.

A partir de la recopilación de información que realizó el personal de Delitos de la Policía, se hicieron varias pesquisas con el fin de identificar a los autores.

Un atraco frustrado en 2025

También en septiembre pero en el transcurso del año pasado, una banda intentó cometer un asalto comando en la concesionaria Taraborelli, en Ruta Nacional 22 y calle El Té. Entre tres y cuatro asaltantes sorprendieron a los guardias y los maniataron con alambres. El objetivo de los delincuentes era una caja fuerte aunque no contaron con el sistema de alarmas, que activaron y que finalmente frustró sus intenciones.