Abel Pintos, íntimo en LU5: su esperado regreso a Neuquén, su faceta como papá y su fanatismo por los memes

El ídolo popular vuelve al Ruca Che en diciembre. En una charla a fondo, habló de su ritmo frenético y el verdadero significado detrás de su hit "Ibuprofeno".

Abel Pintos regresará a Neuquén en diciembre para brindar un nuevo concierto. En una entrevista en Línea Abierta por LU5 , con Majo Carrascal y equipo, el cantante adelantó detalles de su show y habló sobre su actualidad profesional y personal.

"Siempre estoy en una", confesó el artista al referirse a su constante actividad. Tras presentar el año pasado el EP Gracias a la vida , con versiones de canciones que admira, realizó una extensa gira de 30 años que incluyó entre 40 y 50 conciertos. A solo una semana de finalizar esa gira, anunció la nueva que lo traerá nuevamente a la provincia.

Actualmente, Pintos también participa en el exitoso programa Es mi sueño por El Trece , combinando su carrera musical con la televisión. Su producción más reciente es la canción Ibuprofeno , cuyo título no es casual.

"Lo utilicé como metáfora de lo paliativo", explicó el músico. La letra aborda ansiedades, miedos y la desconexión característica del mundo actual. "Habla de la desconexión entre nosotros como personas, de nosotros con nosotros mismos y sobre todo con los asuntos de raíz", detalló.

Según Pintos, el ibuprofeno representa los paliativos que elegimos para no conectar profundamente con nuestros problemas. "Funciona muy bien y rápidamente sobre el síntoma, pero el problema de raíz después vemos", reflexionó, trazando un paralelismo con la forma en que enfrentamos los conflictos cotidianos. "Ante cualquier cosa, lo que buscamos es una distracción que nos saque el síntoma y ya está", agregó.

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Abel Pintos, redes sociales y paternidad

Consultado sobre su relación con las redes sociales, donde comparte adelantos de su trabajo y aspectos de su vida personal, Abel Pintos se mostró equilibrado. "Me parecen una herramienta fantástica de comunicación", afirmó, aunque reconoció la importancia de mantener una relación consciente con la tecnología.

"Para mí no es lo que sucede, sino lo que cada uno hace con lo que sucede", reflexionó el artista. Pintos advirtió sobre los riesgos de un uso desmedido: "Si uno se pasa demasiado tiempo escroleando, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer".

El cantante reveló que hace un trabajo de mucha atención respecto del tiempo y la energía que le dedica a las plataformas digitales. "Todos nosotros que disfrutamos de esta tecnología no estamos en realidad familiarizados. La utilizamos, la usamos, pero eso no quiere decir que la entendamos", señaló.

"Al no poder entenderla y dominarla del todo, los dominados terminamos siendo nosotros", advirtió. Sobre la crianza de sus hijos en la era digital, Pintos compartió su postura. Con un hijo de casi seis años, el músico explicó que en su casa no tienen una prohibición total de pantallas, pero sí buscan la justa medida.

"Todo en su justa medida. ¿Quién sabe cuál es la justa medida? La que uno opina y cree que está dentro de lo razonable", afirmó. El cantante comparó el uso actual de dispositivos con los dibujitos animados de su infancia: "No me parecen mal las cosas, le presto atención a cómo uno se para de frente a esas cosas".

Además, confesó ser un consumidor de memes, a los que considera una expresión artística increíble, y pidió que le enviaran el meme viral del ibuprofeno entrando al cuerpo.

La visita de Abel Pintos a Neuquén el 8 de diciembre en el estadio Ruca Che promete ser un reencuentro emotivo con el público patagónico, en una gira que lo tiene en constante movimiento y que confirma su vigencia como uno de los artistas más importantes de la música argentina.