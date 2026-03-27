La emoción de Abel Pintos al encontrarse con un amigo de Bahía Blanca en vivo

El reconocido cantante vivió un momento especial en el programa Es mi sueño junto a un participante oriundo de su ciudad de origen. Cómo es la historia.

Abel Pintos vivió un momento de emoción pura en el programa Es mi sueño donde volvió a reencontrarse con un amigo de la vida que fue a cumplir el sueño de cantar en la televisión. Hay un nombre especial que los une y los invade de emoción: Bahía Blanca.

No solo la ciudad bonaerense es lo que comparten en la vida debido a que tuvieron el mismo profesor de canto en la ciudad. “Pablo es de Bahía Blanca. Es un cantorazo, es una persona a la que siguen pasando los años y sigue buscando sus sueños, y por eso a mí me emociona. Me emociona verlo acá, buscando sus sueños y regalando su canto. Me emociona mucho, Pablo”, contó Abel.

Luego, sumó en el relato sobre la historia: “Le guardo mucho cariño. Hemos compartido profesor de canto , nuestro querido Armando. Me alegra mucho, que estés acá, de todo corazón te lo digo”.

Embed

En su relato, el participante mostró su emoción por el momento compartido: “Muchas gracias en especial a vos, porque en un tiempo nos juntábamos a cenar y ahora vi que estuviste volviendo a nuestra ciudad, que tanto te ama. Y a todos ustedes por compartir este momento. Para mí es un momento especial”. A su vez en su relato destacó a su familia: “Mi esposa y mis tres hijas, seguramente me estén mirando del otro lado”.

Luego de haber hecho la presentación, Pintos alegó: “Sé lo trabajador que sos, pero independientemente de eso, tu don es hoy, lo fue ayer, y lo va a ser siempre mucho más grande que todo lo demás. Te super, superfelicito, amigo. La rompiste toda”,