La emoción de Abel Pintos al encontrarse con un amigo de Bahía Blanca en vivo
El reconocido cantante vivió un momento especial en el programa Es mi sueño junto a un participante oriundo de su ciudad de origen. Cómo es la historia.
Abel Pintos vivió un momento de emoción pura en el programa Es mi sueño donde volvió a reencontrarse con un amigo de la vida que fue a cumplir el sueño de cantar en la televisión. Hay un nombre especial que los une y los invade de emoción: Bahía Blanca.
No solo la ciudad bonaerense es lo que comparten en la vida debido a que tuvieron el mismo profesor de canto en la ciudad. “Pablo es de Bahía Blanca. Es un cantorazo, es una persona a la que siguen pasando los años y sigue buscando sus sueños, y por eso a mí me emociona. Me emociona verlo acá, buscando sus sueños y regalando su canto. Me emociona mucho, Pablo”, contó Abel.
Luego, sumó en el relato sobre la historia: “Le guardo mucho cariño. Hemos compartido profesor de canto, nuestro querido Armando. Me alegra mucho, que estés acá, de todo corazón te lo digo”.
En su relato, el participante mostró su emoción por el momento compartido: “Muchas gracias en especial a vos, porque en un tiempo nos juntábamos a cenar y ahora vi que estuviste volviendo a nuestra ciudad, que tanto te ama. Y a todos ustedes por compartir este momento. Para mí es un momento especial”. A su vez en su relato destacó a su familia: “Mi esposa y mis tres hijas, seguramente me estén mirando del otro lado”.
Luego de haber hecho la presentación, Pintos alegó: “Sé lo trabajador que sos, pero independientemente de eso, tu don es hoy, lo fue ayer, y lo va a ser siempre mucho más grande que todo lo demás. Te super, superfelicito, amigo. La rompiste toda”,
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