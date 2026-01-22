Ya son 21 los muertos por los incendios en Chile y más de 800 casas quedaron destruidas

El fuego sigue avanzando y ya son más de 20.000 los damnificados, y aún hay víctimas sin identificar. Cuáles son las regiones más comprometidas.

Los catastróficos incendios forestales que atraviesa Chile , principalmente en las regiones de Bio Bío y Ñuble que son las más afectadas, arrojó nuevos datos estremecedores. El Gobierno confirmó que el número de fallecidos aumentó a 21 y las viviendas destruidas ya son más de 800.

Según reveló en rueda de prensa el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en las últimas horas se confirmó el hallazgo de una nueva persona fallecida , víctima de la tragedia que azotó Lirquén , en la región de Bio Bío.

Como consecuencia de los incendios, más de 20.000 personas resultaron damnificadas , 817 viviendas destruidas y más de 40.000 hectáreas calcinadas en Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital.

"De las personas fallecidas, 11 ya se encuentran identificadas", indicó el ministro. Y sumó que las identificaciones se han hecho a través de nuestras ADN y huella dactilar. "También queremos reconocer y valorar el trabajo que se ha realizado en el contexto de esta emergencia", agregó.

incendios chile (4)

"Tenemos todavía 21 incendios de combate"

Según detalló el ministro a raíz del balance que realiza el Gobierno, las cifras dan cuenta de 544 personas albergadas, aunque el número varía durante el transcurso del día. A su vez, son 14 los albergues que se encuentran operativos, con 20.278 personas damnificadas y 817 viviendas quedaron destruidas.

"Hay 93 aeronaves que están trabajando en las regiones de Ñuble, Bío Bío y La Araucanía, y se ha transportado más de 130 toneladas de ayuda”, indicó.

incendios chile (5)

"Tenemos todavía 21 incendios de combate, los más importantes el incendio Perales Bío Bío en Ránquil; Monte Negro también en Quillón; Rahuel Bajo en Ránquil; San Lorenzo en Quillón; así como Trinitarias en Concepción, Rancho Chico también en Concepción, Rucagüe Sur en Laja; y San Lorenzo en Florida, en la región de Bío Bío, pero también afectando parte de la de la región del Ñuble”, precisó el ministro.

El incendio forestal "no está controlado al 100%"

El presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, actualizó a través de una entrevista con la radio chilena La Pauta, el estado de situación de las zonas más afectadas donde los bomberos continúan controlando el fuego.

"La situación es bastante más calmada que la madrugada del sábado", señaló. Field aseguró que son alrededor de 3.300 los bomberos que llegaron al lugar para combatir las llamas. "Llegamos a movilizar a bomberos desde la Región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, junto a los de Bio Bío y Ñuble", detalló.

Aunque muchas delegaciones se han ido retirando en el transcurso de la semana ya que "el incendio ha ido bajando", aseguró que de igual manera "no está controlado al 100% porque esto depende de las condiciones meteorológicas".

incendios chile 3

A modo de experiencia, el presidente de la Junta recordó que en sus 40 años de experiencia nunca había visto una tragedia como la que azota a Lirquén.

"Estuve en Lirquén, en la zona cero, y en base a los 40 años que tengo como bombero y en muchas emergencias en las que he estado, sobre todo en la región de Maule cuando comenzó el incendio en O' Higgins en el año 2017, lo de Lirquén fue similar y peor", concluyó.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), hasta la fecha la región de Bio Bío, Ñuble y La Araucanía se encuentran con alerta roja debido a los focos de incendio activos.