El humo de los incendios de Chile llegó al norte neuquino: las impactantes imágenes

Desde Defensa Civil informaron que no presenta un riesgo significativo a la salud, pero recomendaron tomar recaudos a la población de riesgo.

El norte neuquino amaneció con una impactante imagen: el humo de los incendios de la región del Ñuble y el Biobío de Chile disminuyó la visibilidad en varias localidades. Según contaron testigos, la humareda afectó Andacollo, Los Miches, Los Guañacos, Las Ovejas, Huinganco, Varvarco y Manzano Amargo.

"Nosotros estamos muy cerca de esa región. Queda a 4 horas de Antuco y 5 de Los Ángeles por el paso Pichachen. Creemos que hasta la semana que viene vamos a tener humo por aquí", contó el director de Radio Municipal Departamento Minas de Andacollo, Nicolás Fuentes, a LM Neuquén.

Desde Defensa Civil provincial, informaron que "por la rotación continua de los vientos el humo de los incendios de chile se hace presente sobre la provincia. Seguramente va a permanecer unos días más ".

Andacollo humo (3)

Según Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, no hay riesgo de salud para el grueso de la población. "No tenemos riesgo porque es mucha la distancia que recorre. No llega en sí el humo puro, que sale de la forestación, o sea, del incendio forestal que tenemos en Chile. Llega una pluma básicamente en donde le da el tinte al ambiente, pero prácticamente no se percibe el olor", dijo el responsable.

Andacollo humo (3)

"En alguna condición sí puede haber algún olor muy mínimo, no con un riesgo exponencial, obviamente que hay gente crónica y demás que tiene que tomar la precaución necesaria, o sea, utilización de barbijos y demás, pero por el momento no tenemos registro de ningún tipo de afectación", agregó Cruz.

En las imágenes a las que accedió LM Neuquén, puede notarse la disminución en la visibilidad en varios puntos.

Andacollo humo (2)

El estado de los incendios en el sur de Chile

El sur de Chile se encuentra bajo llamas y el Gobierno Nacional decretó el "Estado de Catástrofe" en algunas regiones. Este martes se confirmaron nuevas víctimas fatales y aumentó a 20 la cifra de muertos a causa de los incendios forestales. Así lo confirmó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tras una reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) Nacional.

Este martes por la tarde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó alertas de evacuación en diversos sectores de las regiones del Biobío y Ñuble, debido al avance de incendios forestales y a condiciones climáticas extremas que favorecen su rápida propagación.

Resulta que uno de los puntos críticos se registra en el sector Paso Amarillo, ubicado entre las comunas de Florida y Quillón en la región de Ñuble. En el lugar, el fuego cruzó la ruta N 48 y las autoridades pidieron evacuar la zona. Estefanía Rojas, encargada de Seguridad del municipio de Florida, indicó que el fuego "pasó además por sectores de Queime y Paso Amarillo".

Incendios forestales en Chile: el fuego provocó el corte total de una ruta

Las autoridades indicaron que los sectores Paredones y Paso Amarillo, pertenecientes a la comuna de Florida, presentan alto riesgo, existiendo además peligro de propagación hacia la localidad de Queime, en Quillón.

Rojas llamó a la población a evacuar este martes porque "ya no puede transitar para acá, lamentablemente, y no estamos permitiendo ingresar a nadie porque es peligroso".

Este miércoles por la mañana, el canal chileno Meganoticias se encontraba en el lugar y Bomberos seguía trabajando para terminar con el avance del fuego, luego de 12 horas de focos activos. "Los puntos de calor son tan grandes que ha sido imposible por momentos lograr detener en un 100% este tipo de focos y llamas", dijo el reportero desde el lugar entre llamas.