Devastadores incendios forestales en Chile: 19 fallecidos y más de 50.000 evacuados

Hay decenas de focos de incendios activos. El presidente decretó "toque de queda" nocturno en las zonas afectadas. Las impactantes imágenes.

Chile vive una verdadera catástrofe. Este lunes se confirmó que aumentaron a 19 las víctimas fatales por los incendios forestales que afectan al sur de Chile . Así lo reveló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicando también que hay más de 1.500 damnificados.

Los incendios se han propagado con rapidez en zonas rurales y costeras, obligando a miles a abandonar sus hogares. Por el momento, son 50.000 los evacuados en las principales regiones afectadas, como lo son las regiones de Ñuble, Araucanía y Biobío , a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

"Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo equivalente, en términos de intensidad, como incendio, a aquellos que tuvimos el 2017, 2023 o 2024. Esa es la magnitud del incendio", indicó el ministro Cordero.

incendios forestales en Chile

"El total de personas fallecidas son 19:18 corresponden a Biobío y uno a Ñuble. Más de 630 personas albergadas, 9 albergues operativos y más de 1500 personas damnificadas. Hay 325 viviendas destruidas y en evaluación más de 1.100. También hay un número significativo de naves y aeronaves dispuestas de CONAF, Senapred y del sector privado", detalló haciendo alusión a las cifras que recuperó el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Nacional.

Esperan que aumenten las víctimas fatales con el avance de los incendios

"Estamos enfrentando un cuadro complejo", dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. En torno a 20 incendios siguen activos. Las localidades costeras próximas a Concepción, como Penco y Lirquén, informan de barrios enteros arrasados.

Frente a este desolador panorama, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró un "toque de queda" nocturno para las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco. "Las condiciones son muy adversas", advirtió el mandatario.

Los incendios comenzaron la tarde del sábado y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron con poblaciones completas.

incendios forestales en Chile

"Es posible que se reactiven focos"

Las condiciones climáticas del domingo fueron muy difíciles para dominar los incendios. En ambas regiones, las temperaturas superaron los 30 grados y se registraron fuertes vientos. Para este lunes se esperan condiciones similares. Desde Teletrece, explicaron que la situación es crítica y esperan que aumente el número de víctimas fatales en el transcurso del día.

"Todas las víctimas fatales fueron encontradas dentro de sus casas. Las autoridades piden que los vecinos se vayan", detalló una periodista chilena.

incendios forestales en Chile

Esta mañana, el mandatario chileno a través de su cuenta de X, reveló que no se esperan buenas condiciones climáticas este lunes, por lo que "es posible que se reactiven focos".

"Estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas", concluyó su mensaje.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora Alicia Cebrián reforzó el mensaje y subrayó que el calor extremo representa un riesgo directo para la salud de la población.

"Hoy y mañana tendremos temperaturas extremas que son un riesgo para la salud por la exposición, pero que además generan condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Es un escenario complejo", sostuvo Cebrián.