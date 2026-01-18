Catástrofe en Chile: confirman 16 muertos y miles de evacuados por incendios forestales en Bío Bío

Hay decenas de focos de incendios en simultáneo. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de desastre natural.

El Gobierno de Chile confirmó oficialmente la muerte de 16 personas a raíz de los críticos incendios forestales que afectan a la región del Bío Bío y Ñuble y que se desataron este sábado en el país vecino.

El ministro de Seguridad de ese país, Luis Cordero, aseguró que todas las víctimas fatales corresponden a civiles, según los antecedentes recopilados por la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros y se evitó dar precisiones sobre la ubicación de los hallazgos para no entorpecer los trabajos de las autoridades.

“En base a la información de PDI y de Carabineros, tenemos 15 personas fallecidas”, señaló el funcionario, y agregó que se están adoptando medidas coordinadas con el fiscal de flagrancia para aislar los sitios del suceso y permitir el trabajo investigativo correspondiente.

A este balance regional del Bío Bío se suma la muerte de un adulto mayor en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble. Su muerte eleva a 16 el número preliminar de personas fallecidas por los incendios forestales que afectan a ambas regiones del centro-sur del país.

Embed Más de 20 incendios forestales se encuentran en combate en el país, principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío. Es por ello que se hace un llamado a todas y todos a, principalmente, evitar desplazarse por las zonas en las que los equipos de emergencia están trabajando.… pic.twitter.com/Ae6JD2yyno — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 18, 2026

Según información publicada en el medio Bio Bio Chile, Las autoridades reiteraron que el balance podría variar en las próximas horas, a medida que avancen las labores de emergencia y se confirmen oficialmente nuevos antecedentes.

Durante la madrugada se despacharon entre 87 y 88 mensajes de evacuación en sectores amenazados por el avance del fuego. “Las alertas de evacuación son claves. Es fundamental que las personas las cumplan una vez que las reciben, especialmente por la forma y el modo en que se está desarrollando el incendio”, advirtió.

Embed Brigadas nocturnas trabajan en el incendio forestal El Tapihue, en la comuna de Tiltil, Región Metropolitana.



Situación similar ocurre en los incendios de Ñuble y Biobío, donde también combaten brigadas nocturnas, para la protección de viviendas y la vida de las personas.



… pic.twitter.com/M6c1hRNDhz — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 18, 2026

El presidente Gabriel Boric declaró el estado de desastre natural para ambas regiones, luego de que unas 20.000 personas tuvieran que ser evacuadas de manera preventiva a partir del avance del fuego.

“Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural para las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Cómo siguen los incendios forestales en Chile

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó que hasta las 09:30 horas de este domingo, hay 24 incendios en combate a lo largo de Chile.

La gran mayoría de los focos se concentran en las regiones de Ñuble y Bío Bío, a lo que se suman incendios en la región Metropolitana y La Araucanía.

En este contexto, el gerente de Protección contra Incendios Forestales, Andrés Benedetto, explicó que las brigadas nocturnas de Conaf trabajaron principalmente en los focos en el Bío Bío, tanto en el resguardo de casas como en las evacuaciones.

En el reporte diario de incendios forestales para la región del Bío Bío, a las 08:30 horas se constata que a lo largo de la temporada han habido 949 incendios, un 7% menos que el período pasado. Sin embargo, la superficie afectada se ha disparado un 398% frente a la temporada anterior, con 4.834,6 hectáreas según información preliminar.

En Chubut, el incendio fue contenido

De este lado de la cordillera, la provincia de Chubut fue de las zonas más afectadas por la sequía, con un incendio forestal que consumió miles de hectáreas en Puerto Patriada.

Este viernes, se informó que el incendio en Chubut quedó contenido tras arrasar casi 15 mil hectáreas en la Comarca Andina. Brigadistas mantienen tareas de enfriamiento y guardia.

Ahora la escena combina reactivación turística, controles preventivos y el inicio de la reconstrucción, en una temporada que los especialistas anticipan desafiante por la sequía y el riesgo extremo de que el fuego se repita.

La reapertura comenzó a ordenarse. En las últimas horas, prestadores y autoridades confirmaron que Puerto Patriada vuelve a recibir turistas, tras el anuncio oficial de que el incendio se encuentra contenido. Desde el sector turístico quieren “dar vuelta la página” y recuperar una temporada que venía fuerte hasta el avance del fuego, cuando se cayeron reservas para enero.