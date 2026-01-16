Incendios en Puerto Patriada, el día después: vuelven los turistas, pero sigue la vigilancia

El incendio en Chubut quedó contenido tras arrasar casi 15 mil hectáreas en la Comarca Andina. Brigadistas mantienen tareas de enfriamiento y guardia.

Los incendios dejaron una postal diferente en la Comarca Andina que ahora empieza a reconstruirse.

El humo se corrió, el lago volvió a verse azul y la postal de Puerto Patriada empieza a recuperar su pulso. Pero en la Comarca Andina lo saben todos: el “día después” de un incendio forestal no es un punto final.

Con el foco ya contenido y una superficie afectada estimada en 14.770 hectáreas (lo que representa la mitad de la superficie de CABA), ahora la escena combina reactivación turística, controles preventivos y el inicio de la reconstrucción, en una temporada que los especialistas anticipan desafiante por la sequía y el riesgo extremo de que el fuego se repita.

La reapertura comenzó a ordenarse. En las últimas horas, prestadores y autoridades confirmaron que Puerto Patriada vuelve a recibir turistas , tras el anuncio oficial de que el incendio se encuentra contenido. Desde el sector turístico quieren “dar vuelta la página” y recuperar una temporada que venía fuerte hasta el avance del fuego, cuando se cayeron reservas para enero.

incendio- Chubut- Puerto Patriada- Nacho Torres-2 Los brigadistas continúan con las tareas de enfriamiento del suelo. @NachoTorresCH

En la misma sintonía, el intendente de El Hoyo, César Salamín, convocó a retomar las vacaciones y señaló que los servicios se restablecen de forma progresiva, con campings y prestadores “en condiciones de recibir visitantes”.

Fuego contenido, pero sin bajar la guardia: “puntos calientes” bajo tierra

Aunque el incendio fue declarado completamente contenido, el operativo no se levantó. El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió que todavía persisten focos menores y explicó que en este tipo de siniestros el fuego puede quedar “debajo de la tierra, en las raíces”, por lo que se mantiene el trabajo de brigadistas y equipos de ataque rápido.

En esa misma línea, Iturrioz remarcó que “controlado” y “contenido” implican que el perímetro está dominado, pero que la etapa posterior es la extinción total, con guardia y controles para evitar rebrotes.

La magnitud del daño también se dimensionó con imágenes satelitales: el Servicio Meteorológico Nacional difundió registros del “antes y después” de los incendios.

Screenshot_23 El antes y el después de los incendios visto desde el satélite.

La dimensión del despliegue ayuda a entender por qué el monitoreo sigue: según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el combate involucró 551 brigadistas, con tareas de enfriamiento, recorridas y apertura de fajas en distintos sectores del incendio. Para este viernes, además, se advertían vientos intensos en la zona, un factor que siempre obliga a extremar precauciones.

Reconstrucción y un verano con pronóstico complicado

Con el fuego dominado, la provincia y el municipio entran en otra fase: relevamientos, asistencia y reconstrucción. Salamín aseguró que ya se realizaron los primeros registros de daños y que se trabaja para comenzar a reconstruir las viviendas afectadas, en paralelo al acompañamiento de las familias.

Screenshot_24 Puerto Patriada es un paraíso dentro de la Comarca Andina.

Pero el contexto climático no da tregua. En un informe sobre incendios en la Patagonia, el investigador superior del CONICET, Thomas Kitzberger, describió una “nueva normalidad” en la región andina, donde ya no se queman cientos de hectáreas sino “decenas de miles”, asociado a sequías más largas y olas de calor. También la ingeniera ambiental Julieta Vallejo explicó que la combinación de sequía del suelo, vegetación seca y altas temperaturas vuelve al “combustible” mucho más inflamable.