El incendio de Puerto Patriada "está 100% contenido" pero arrasó con más de 12 mil hectáreas

Así lo anunció el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Destacó el "enorme trabajo" de los 650 brigadistas que combatieron las llamas que arrasaron con todo a su paso.

El Gobierno de Chubut confirmó este jueves, que el incendio forestal de Puerto Patriada está contenido en un 100% , tras una intensa semana de combate con más de 650 de brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo trabajando de sol a sol.

Los incendios que habían comenzado el 5 de enero afectaron más de 12 mil hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas. Tras largas luchas en los últimos días se reactivaron focos en diferentes puntos y el gobierno mantuvo la alerta en toda la comarca.

Este jueves el mismo gobierno confirmó que se sofocaron todos los focos de incendio en Puerto Patriada. Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, había informado el miércoles que los focos ya se habían controlado en un 85% y que ya no había localidades vecinas comprometidas.

Incendio Brigadistas Neuquen generica 2026 (4)

"Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno", indicó en una publicación de X.

El reconocimiento para los brigadistas que combatieron el fuego

Torres destacó que más allá de que las recientes lluvias contribuyeron a apagar los focos de incendio, el verdadero reconocimiento es "para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén".

También remarcó el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado de forma conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. Y asimismo reconoció "la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento".

Y agradeció especialmente a los intendentes y a quienes "trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años".

brigadistas puerto patriada Nacho Torres

"A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad", concluyó Torres su comunicado.

Recientemente, el gobernador había tomado distancia de la teoría que apunta a supuestos grupos mapuches y también había reclamado que en la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno de Javier Milei se incluya la figura de ecocidio. La iniciativa a la que se refiere Torres ya es un proyecto de ley que está en el Congreso y fue elaborado por la senadora chubutense Edith Terenzi.

"Nacho" Torres señaló, además, que si bien no habló directamente con el presidente Milei, sí lo hizo con el ministro del Interior, Diego Santilli. Aseguró que existe "un compromiso" de la administración nacional para ayudar económicamente a las familias que sufrieron las pérdidas materiales.