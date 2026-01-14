Gobernador de Chubut: "El incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85%"

Así lo confirmó Ignacio Torres este miércoles. La lluvia de esta tarde logró alivianar la tarea de los brigadistas y bomberos en la zona donde se originaron los incendios forestales.

Tras una lluvia moderada en la comarca andina, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres , confirmó este miércoles que "en Puerto Patriada el fuego está contenido en un 85% ". Una noticia que trajo alivio en la región luego de la incansable tarea de brigadistas y bomberos voluntarios por los incendios forestales desatados en la tarde del lunes 5 de enero.

El mandatario chubutense, señaló que esto se da "después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales". Torres afirmó que "hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y ya no hay riesgo para las localidades vecinas".

A Chubut concurrieron profesionales y voluntarios de diferentes partes del país para sofocar las llamas que se extienden por el bosque nativo patagónico. El gobernador detalló que en el operativo trabajaron más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntario y fuerzas de seguridad. Sumado a los equipos de apoyo, "con ocho medios aéreos, además de maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles, mediante un trabajo articulado y permanente con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba , que aportaron equipos y logística para enfrentar uno de los incendios más complejos de los últimos años ".

Qué dijo Torres de la venta de tierras

El mandatario chubutense se manifestó sobre la venta de tierras boscosas. "Durante mi gestión no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo", con el fin de blindar esa zona y desestimó cualquier vinculación de los incendios con conflictos étnicos. "A la estupidez se la combate con la verdad, y en Chubut se respetan las leyes", subrayó.

Además, de acuerdo con el informe técnico, elaborado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMN), se indica que el incendio afectó alrededor de 12 mil hectáreas de bosque nativo, bosque implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

Por su parte, y luego de que se declarase el Estado de Catástrofe en Epuyén -donde el fuego devoró más de la mitad del ejido municipal- en el Parque Nacional Los Alerces persisten focos de "comportamiento extremo" en el Arroyo Braese, aunque las lluvias colaboraron para apaciguar las llamas.