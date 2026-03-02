Video: iba en bici, se cayó porque le abrieron la puerta de un auto y un colectivo le frenó a centímetros

Sucedió este lunes a la mañana en Trelew , y quedó registrado por una cámara. "No lo ví", dijo el conductor, que bajaba a comprar en un kiosco.

La bicicleta quedó abajo del paragolpes del colectivo de La 22, en Trelew: toa la secuencia fue registrada por una cámara de vigilancia.

Un ciclista terminó tirado en medio de una transitada avenida de Trelew, en Chubut, luego de que el conductor de un auto, acaso producto de una imprudencia bastante habitual, esta vez tuvo un agravante de porte : apenas unos metros más atrás, venía también un colectivo de la línea El 22, que quedó a centímetros del conductor de la bici, desparramado sobre el asfalto.La secuencia se produjo este lunes apenas pasadas las 9 de la mañana y quedó registraeda en el video de una cámara de vigilancia del lugar, en la avenida Yrigoyen casi esquina Cangallo, en esa ciudad de Chubut,

El muchacho accidentado resultó algunos golpes tras caer al suelo cuando el desprevenido el conductor de un Ford Ka detenido sobre la vereda del lado derecho, se dispuso a bajar cometiendo el descuido: nunca miró por el espejito si venía alguien desde atrás.

En las imágenes difundidas por Diario Jornada, se advierte lo repentino de su maniobra y cómo, instantáneamente, el ciclista pierde el equilibrio y cae con fuerza sobre el asfalto, justo adelantedel colectivo que venía unos metros atrás.

Por la inercia del movimiento, el pobre muchacho queda tirado sobre la calzada, boca arriba y mirando de siempre a la mole que se avalanza en toda su dimensión directo hacia él, a escasos centímetros.

El susto que se llevó queda evidenciado en el video: casi al mismo tiempo que el micro detiene su marcha, pese a los golpes sufridos el muchacho se reincorpora de un salto y sale rápidamente de la comprometida posición, intentando ponerse a resguardo.

Cuando advierte que el riesgo pasó, se lo ve alejarse lentamente, caminando con dificultad hacia la vereda. Su bicicleta queda tirada en medio de la avenida, a los pies del paragolpes delantero del coche de La 22, la célebre empresa de colectivos que conecta toda la ciudad con distintos recorridos.

Probablemente el hecho de que el chofer iba alerta y demostró tener excelentes reflejos, salvó al muchacho de un final que podría haber sido mucho más grave. Otro factor decisivo es que circulaba a una velocidad apropiada, porque si hubiera sido más elevada, el desenlace también podría haber sido otro.

Luego del incidente, se hizo presente personal policial de la comisaría cuarta y el cruce de calles estuvo cortada debido a que personal de crminanlística trabajó en el lugar, como suele suceder cuando hay accidentes con lesionados.

El conductor: “Todavía estoy temblando”

"Yo venía manejando y bajé para comprar algo al kiosco y no lo vi al chico", explicó todavía preocupado el conductor del Ka luego del incidente.

"Sinceramente no lo vi. Fue en un segundo. Abrí la puerta (para bajarme) y enseguida lo tuve enfrente. Lo único que alcancé a ver es cuando el chico cae producto de la maniobra. Y vi que por suerte el colectivero alcanzó a frenar”, agregó.

Cuando le consultaron cómo se sentía con lo sucedido, fue concluyente. "Rre mal. Todavía estoy temblando, de sólo pensar en lo que podría haber pasado. Por suerte no fue nada grave", confesó.

"Al chico lo vi bien. Estaba consciente. Lo que cusaba era el dolor en el hombro, se ve que producto de la caída, pero lo vi bien", pareció tranquilizarse a sí mismo.

La cronista que lo entrevistaba luego del difícil momento, le pidió también una evaluación de cómo manejan los trelewenses. “La verdad que mal. No estamos atentos a lo que vamos haciendo, no prestamos atención. Van tomando mate, van con el celular, y parece que no, pero esas cosas distraen mucho”, reconoció el hombre.

Cómo lo vió el colectivero de Trelew

Por su parte, el colectivero resumió su hábil reacción al volante así: “No lo atropello yo, sino que alcanzo a frenar porque, es el tema de los reflejos, ¿no?"", dijo. Y también relató cómo vio el episodio desde arriba de la unidad a su cargo: "Abren la puerta del vehículo, el muchacho impacta contra la puerta y cae hacia el medio de la avenida Irigoyen. Yo venía en mi recorrido y alcanzo a frenar, y lo alcanzo a tocar muy poquito con el paragolpe.

El chofer, además, contó que por un instante dejó de tener referencia de lo que podía estar pasando y se preocupó. “En un momento lo perdí (de vista al muchacho) porque fijate dónde estamos nosotros sentados. Fue un momento bastante desagradable”, detalló.

"Lo bueno que al muchacho no le pasó nada más que un golpe que tiene en el hombro, que impactó con la puerta del auto, que abrieron sin mirar para atrás", cerró.