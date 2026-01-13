Bajaron los cruces a Chile y una nueva medida podría reducir aún más los viajes de compras

Las filas de autos en los pasos fronterizos son cada vez más cortas. Las razones que desmotivan a los neuquinos a cruzar al país vecino y el dato que podría acentuar el fenómeno.

La cantidad de neuquinos que cruzan la frontera para visitar Chile se redujo de forma considerable en los últimos meses. Si bien aún hay viajeros que se trasladan al otro lado de la cordillera, la mayoría lo hace motivado por razones turísticas o familiares, pero no para hacer tours de compras, ya que los precios están prácticamente igualados en ambos países. Este mes, una medida del gobierno nacional podría incluso profundizar la tendencia.

El panorama en los pasos internacionales que unen la provincia de Neuquén con Chile muestra la misma postal desde hace meses. Hace un año, cruzar por las aduanas requería de mucha paciencia, porque hacer los trámites fronterizos podía demorar un mínimo de cuatro horas. Ahora, en cambio, el cruce internacional se hace en apenas quince minutos.

Desde las postas aseguran que, antes de la apertura de las oficinas, se forman unas filas de vehículos de unos 500 metros, ya que muchos prefieren arribar temprano para hacer los trámites a primera hora. Un año atrás, en cambio, las filas de Pino Hachado podían extenderse por casi 4 kilómetros, lo que solía ocasionar inconvenientes antes las largas esperas.

Si bien el diálogo entre argentinos y chilenos es continuo, y hay muchos que aún viajan a Chile para hacer turismo o visitar amigos o familiares en ese país, la razón detrás de la merma en afluencia a las fronteras se da por la caída en el volumen de viajes de compras. Y la razón es puramente económica: los precios, que podían ser hasta un 30% más económicos o incluso la mitad de los valores argentinos, ya no son tales.

"Chile sigue tiene los mismos precios que antes, pero los precios en Argentina han bajado", aseguraron los que comparan los valores de distintos productos entre ambos países. Los electrodomésticos, que antes mostraban grandes diferencias entre los comercios chilenos y los argentinos, hoy muestran bajas en Argentina de hasta el 50%, lo que prácticamente iguala el precio a ambos lados de la codillera.

Si bien algunos turistas todavía encuentran ofertas o promociones muy tentadoras en tierras chilenas, acceder a precios baratos ya no es tan común como antes. "Las zapatillas deportivas de primeras marcas costaban 10 mil pesos menos que en Argentina", aclaró un viajero que indagó en los centros comerciales de Temuco. Y agregó: "Se consiguen casi los mismos precios y la ventaja de Argentina es que podés pagarlas en cuotas".

Con precios casi igualados o sólo un poco más baratos al otro lado de la cordillera, hacer el viaje únicamente para realizar compras ya no es conveniente. Los tours de compras exigen el gasto de combustible, alojamiento y comidas fuera de la ciudad, un pago adicional que ya no se compensa con el ahorro en indumentaria, calzado o electrodomésticos.

Ante ese panorama, se nota una merma en la cantidad de viajeros, que antes mostraban un flujo constante de actividad en las fronteras. En los pasos se percibe que el grueso de los viajeros de hoy sólo se trasladan por motivos turísticos o familiares, porque ya no llevan electrodomésticos nuevos o demasiado equipaje.

Una medida que bajará aún más los tours de compras a Chile

El escenario de reducción de los viajes de compras podría verse acentuado todavía más a partir de este 15 de enero, el día en que entra en vigencia una medida impositiva que hacer que los precios argentinos sean aún más competitivos.

Para este 15 de enero está prevista la quita del 100% de los aranceles de importación a teléfono celulares, televisores y muchos otros electrodomésticos, que pasarán reducir dle 19% al 10% su carga impositiva. También habrá reducciones de impuestos a todos los artículos que se ensamblan en Tierra del Fuego.

Con esta normativa, se estima que el precio de los teléfonos celulares podría quedar igualado con el valor que se consigue en Chile, un factor que va a empujar también la merma en la cantidad de cruces a través de los pasos fronterizos de Neuquén.

El Decreto 333/2025 establece el final de un esquema que durante años encareció los smartphones vendidos en Argentina. En mayo de 2025, el arancel ya había bajado del 16% al 8% como parte de una desgravación gradual, según informó el sitio IProfesional. Ahora, se completa el proceso con la eliminación total de esa carga impositiva.

Si bien todavía es temprano para saber en qué medida se trasladará esa baja al precio de venta final, el efecto podría sentirse desde el primer trimestre del año. El sitio especializado aclaró que el objetivo de Nación es apostar a la competencia con otros países y apalancar el consumo, que sigue sin recuperarse. Descomprimir los precios de la tecnología da señales al mercado de una mayor apertura. A su vez, se intenta reducir el contrabando y recuperar recaudación formal a través de una mayor importación legalizada.