Viajes a Chile: el detalle en los DNI que frustra el viaje de muchos neuquinos

Desde la Dirección de Registros Civiles de Neuquén alertaron sobre un trámite necesario que muchos viajeros pasan por alto. Cómo realizar los trámites.

En los pasos fronterizos a Chile suelen surgir problemas por el olvido de un pequeño detalle de los DNI

Ante el inicio de la temporada de verano en Neuquén, creció el entusiasmo por salir de viaje. Sin embargo, muchos planes familiares que incluyen salidas al exterior se ven frustrados por un simple olvido administrativo: la actualización del DNI.

En una entrevista con LU5 , la Directora Provincial de Registros Civiles, Mariana Núñez , enfatizó la necesidad de verificar la vigencia y el estado físico del Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de emprender el camino hacia otros destinos, especialmente si el trayecto incluye el cruce a países limítrofes.

La funcionaria relató situaciones críticas, como el caso de un padre que, a escasas horas de partir, notó que el permiso de viaje para su hijo ya no era válido, o incluso episodios de viajeros que no sabían que su DNI tiene fecha de vencimiento.

Las actualizaciones obligatorias para los menores

Uno de los puntos de mayor confusión para los ciudadanos se centra en las actualizaciones obligatorias de los menores de edad. La normativa vigente establece dos momentos clave para la renovación del plástico del DNI, basado en el desarrollo de los niños y adolescentes.

La primera instancia ocurre entre los 5 y los 8 años de edad, etapa que coincide con el inicio de la escolaridad primaria. Núñez explicó que durante este proceso, la fisonomía del niño cambia de forma notable respecto a su primer documento de bebé, lo cual hace necesaria una nueva toma de datos biométricos y una nueva fotografía.

Para este trámite, el menor debe concurrir con su partida de nacimiento actualizada y bajo la compañía de un progenitor o tutor legal. En caso de que la tutela recaiga en un tercero, este tiene la obligación de presentar la constancia judicial que acredite dicho rol.

La funcionaria fue clara con respecto a esta exigencia: "Es importante hacer las actualizaciones en tiempo y forma, porque si no tengo estas actualizaciones, no voy a poder viajar". De no contar con el trámite al día, las autoridades de Migraciones detectarán la irregularidad de inmediato y prohibirán el ascenso a vuelos o el paso de vehículos particulares y colectivos.

La segunda actualización fundamental es la de los 14 años. Este trámite puede realizarse desde el momento en que el joven cumple esa edad hasta el día previo a su decimoquinto cumpleaños. Una ventaja de esta instancia es que el ciudadano ya cuenta con la autonomía para asistir solo a las oficinas del Registro Civil, siempre con su acta de nacimiento en su poder para validar el trámite.

Vigencia en adultos y el uso de la tecnología

En el caso de los adultos, Núñez recordó que "el DNI no es eterno". Tras la última renovación de los 14 años, el documento posee una validez de 15 años. Muchos viajeros omiten este detalle y descubren el vencimiento en pleno paso fronterizo, lo que los obliga a regresar a casa con su viaje frustrado.

La fecha de expiración o vencimiento se encuentra visible en el frente del ejemplar, justo debajo de la información personal de cada titular, por lo que se aconseja revisar el plástico antes de salir de viaje a países limítrofes y planificar la actualización.

Existe una duda recurrente sobre la validez de las credenciales digitales. Al respecto, Núñez aclaró que la aplicación Mi Argentina solo tiene utilidad para el tránsito dentro del territorio nacional. Si el plan de vacaciones consiste en cruzar a Chile u otro país, el DNI físico es el único elemento aceptado, junto con el pasaporte si este se encuentra vigente,.

"Mi Argentina solo se utiliza para transitar dentro de Argentina", aclaró Núñez en relación a los casos de viajeros que quieren cruzar a Chile y otros países limítrofes con la versión digital del documento.

Aclaró, además que, en caso de extraviar el documento físico, el pasaporte puede suplir su función como documento de viaje, siempre que no haya caducado.

Costos, plazos y logística del Correo Argentino

La planificación debe contemplar no solo la validez, sino también el tiempo de entrega de los nuevos ejemplares. El organismo recomienda realizar los trámites con una antelación de 15 a 30 días para asegurar que la información impacte en los sistemas de Migraciones y el correo entregue el plástico a tiempo.

En la actualidad, los valores para la obtención de documentos son los siguientes:

• DNI común: 7.500 pesos (con una demora de entre 20 y 30 días)

• DNI exprés: 18.500 pesos (llega al domicilio en un plazo de 7 a 10 días)

• Pasaporte común: 70.000 pesos.

• Pasaporte exprés: 150.000 pesos.

Respecto a las demoras que algunos usuarios reportaron con el Correo Argentino, Núñez explicó que tras dos visitas fallidas al domicilio, el documento suele regresar a Buenos Aires. Para evitar estas vueltas burocráticas, el Registro Civil implementó una modalidad de rescate, donde los ejemplares quedan bajo resguardo en las oficinas locales para que el titular los retire de forma directa.