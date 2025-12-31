Cuáles fueron los nombres más elegidos en Neuquén durante 2025

El Registro Civil provincial cerró el año con más de 6.300 nacimientos inscriptos y confirmó cuáles fueron los nombres más usados en toda la provincia.

Los nombres más elegidos para los recién nacidos en el 2025 muestran algunas sorpresas y originalidad.

Los nombres más elegidos para los recién nacidos en el 2025 muestran algunas sorpresas y originalidad.

El cierre de 2025 dejó un balance positivo para el Registro Civil de Neuquén , que volvió a ubicarse como un actor clave en el acompañamiento del crecimiento poblacional y la dinámica social de la provincia. Entre los datos más destacados del año, se conoció el ranking de los nombres más elegidos para recién nacidos , y cuáles encabezaron las preferencias de las familias neuquinas.

La información fue confirmada por la directora provincial de Registros Civiles, Mariana Núñez, quien detalló que durante el año se registraron 6.321 nacimientos , una cifra que, si bien muestra una leve baja en comparación con 2024, mantiene un saldo positivo frente a las defunciones.

Según el relevamiento oficial, Isabella volvió a posicionarse como el nombre femenino más elegido en la provincia, retomando un lugar de liderazgo que ya había tenido años atrás. En el podio femenino le siguieron Olivia , Sofía , Emilia y Martina , nombres que se repiten con frecuencia y mantienen vigencia entre las nuevas generaciones.

En el caso de los varones, Lionel se mantuvo nuevamente en el primer puesto, seguido por Mateo, Enzo, Julián y Tomás. Desde el organismo destacaron la continuidad de algunos nombres clásicos, combinada con tendencias que se consolidan año tras año.

recién-nacidos-página-4.jpg

Desde el Registro Civil también confirmaron que la natalidad en Neuquén volvió a mostrar un descenso en comparación con el año anterior. Mientras que durante el 2025 se registraron 6.321 nacimientos en toda la provincia, una cifra inferior a la de 2024, cuando los nacimientos habían rozado los 7.000. En tanto, durante el 2023 se registraron 7.278, lo demuestra una leve, pero marcada, tendencia a la baja de natalidad año a año.

Un año con alto volumen de trámites

Más allá de los nacimientos, el Registro Civil cerró 2025 con casi 135 mil trámites realizados, una cifra que refleja tanto el crecimiento demográfico como la movilidad de la población. Núñez subrayó que el balance es “muy positivo” y que implicó una fuerte presencia territorial, con atención tanto en oficinas seccionales como a través de operativos itinerantes.

Estos dispositivos móviles permitieron llegar a localidades y parajes donde no existen delegaciones permanentes, garantizando el acceso a derechos vinculados a la identidad, como la tramitación de DNI, inscripciones de nacimientos, defunciones y casamientos.

Uno de los fenómenos más marcados del año fue el movimiento migratorio. Desde el Registro Civil confirmaron una fuerte migración interna dentro de la provincia, principalmente hacia Neuquén capital y la región Confluencia, así como un ingreso sostenido de personas provenientes de otras provincias.

nene recien nacido.jpg

Solo en la región Confluencia se realizaron 54.380 trámites de DNI, lo que da cuenta del impacto de estos desplazamientos. Además, se registraron más de 7.000 personas que llegaron desde otras provincias y declararon domicilio en Neuquén, aunque aclararon que no todos realizan el cambio de manera inmediata.

En términos generales, el promedio de ingresos ronda 19,5 personas por día, una cifra que incide directamente en la demanda de servicios, infraestructura y sistema educativo. No obstante, observó que hay personas que se mudan a la provincia de Neuquén y no realizan el cambio de domicilio inmediatamente, sino que por diferentes motivos lo posponen.

Después de Confluencia, la región de los Lagos concentró cerca de 8.000 trámites identificatorios, seguida por la Comarca con 7.140, la región del Pehuén con 7.014, Vaca Muerta con casi 6.000 y Alto Neuquén con 3.160 trámites. Desde el organismo remarcaron que todas las regiones mostraron actividad sostenida a lo largo del año.

Natalidad, defunciones y una población joven

En cuanto a las defunciones, durante 2025 se registraron 3.822, una cifra superior a la del año anterior, que había sido de aproximadamente 3.400. A pesar de este incremento, el saldo entre nacimientos y defunciones continúa siendo positivo, lo que confirma que Neuquén mantiene una población mayoritariamente joven.

bebe2.jpg

Además, La directora provincial de Registros Civiles explicó que la tendencia a la baja se viene observando en los últimos años y responde a distintos factores sociales y económicos. A pesar de esta disminución, el saldo poblacional continúa siendo positivo, ya que la cantidad de nacimientos sigue superando al número de defunciones, lo que permite sostener una estructura demográfica mayoritariamente joven en Neuquén.

Desde el Registro Civil destacaron que estos datos permiten trazar un panorama demográfico claro de la provincia y anticipar desafíos vinculados al crecimiento urbano, los servicios y la planificación a futuro.