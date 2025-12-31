Tres personas trasladadas tras un fuerte choque en Centenario

Dos mujeres de -40 y 77 años- y un hombre de 74 fueron los protagonistas del choque ocurrido el martes.

Un matrimonio mayor y otra conductora debieron ser trasladados al hospital de Centenario tras protagonizar un fuerte choque en el sector urbano de la localidad. Se investigan las causas del accidente de tránsito.

Según consignó el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar el martes por la tarde, en la esquina de calles Honduras y Atahualpa Yupanqui . Los protagonistas fueron un matrimonio mayor que circulaba a bordo de una Hyundai Santa Fe y una mujer de 40 años a bordo de una Renault Kangoo.

Alrededor de las 16:30 se produjo el impacto, en circunstancias en que ambos conductores arribaban a la intersección, cuando por motivos que se investigan, colisionaron de manera frontal.

Las tres personas (dos mujeres de 40 y 77 años y un hombre de 74) fueron trasladadas por personal de Salud al Hospital Natalio Burd tras manifestar algunos dolores y molestias. El hombre, además, presentaba un corte en el rostro que sufrió tras la activación de los airbags de su vehículo. No obstante, todos estaban conscientes y fuera de peligro.

choque centenario

En el lugar también se presentaron Bomberos Voluntarios, que colaboraron con las tareas de rescate y peritaje en la escena.

Para esto, efectivos policiales de la Comisaría 52 realizaron un corte preventivo de las calles para que los de la División Tránsito Villa Obrera realizaran las primeras pericias. Se intentaba determinar si la Kangoo giró desde calle Yupanqui antes del impacto y si el conductor de la Hyundai intentó esquivar algún vehículo, ya que finalizó sobre la mano contraria a la de circulación.

Como parte de las tareas, también se relevaron cámaras del sector.

choque centenario (2)

Choque en Plottier: una conductora quedó atrapada en su auto

Una persona quedó atrapada dentro del habitáculo de un auto tras protagonizar un choque contra una camioneta en el noroeste de la ciudad de Plottier. Como consecuencia del accidente de tránsito, que tuvo lugar en la noche del lunes, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital local.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier informaron que fueron alertados a las 22.15 y partieron a socorrer a los accidentados con dos móviles.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Racedo y General Luis María Campos por colisión de dos vehículos particulares en calles rurales. A algunos metros de la escuela 106 hacia el norte, pasando por el barrio Los Cerezos. Los ocupantes de ambos rodados residen en distintos barrios de la vecina localidad.

choque- Plottier- Racedo-2

“Tanto la conductora del Ford Ka tanto como los de la EcoSport son todos de Plottier. La conductora pertenece a un barrio cercano, El Gauchito, y los otros ocupantes de la camioneta blanca son de la comunidad boliviana, y pertenecen al sector del barrio Los Hornos”, detalló el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, a LM Neuquén.

Los bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas para la extracción de la conductora de la Ford Ka, que había quedado atrapada dentro del vehículo.

Según el relato de Bomberos, “en el lugar hubo tres lesionados politraumatizados de distinta gravedad”, que fueron atendidos por el personal sanitario del Hospital de Plottier, adonde fueron trasladados.