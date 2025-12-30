Compraban dólares con pesos truchos y dejaron el tendal de víctimas

Dos neuquinos siguen todavía bajo la lupa de la justicia federal por una serie de operaciones entre particulares. La causa lleva cuatro años y debe definirse.

Dos neuquinos que dejaron el tendal de víctimas al comprar dólares con pesos falsos todavía siguen bajo la lupa de la justicia federal de Zapala debido a que solo se resolvió uno de los hechos atribuidos a uno de ellos mientras que otro no pudo desembarazarse del procesamiento en su contra por el delito de expendio de moneda falsificada de curso legal en la República Argentina.

Los hechos ocurrieron hace más de cuatro años en jurisdicción de Zapala y cuando había múltiples restricciones para acceder al billete estadounidense. Con total impunidad, dos hombres empezaron a contactar a particulares para comprarles dólares. En una primera transacción, pagaron un poco más de 60 mil pesos por 400 billetes de la moneda estadounidense. Entusiasmados por el resultado del primer engaño, compraron otros 200 dólares a una mujer. Finalmente, con más de $50 mil truchos, recibieron 350 dólares.

Investigados en forma inicial por estafas

La irregularidad en los billetes nacionales no tardó en comprobarse y los autores de la maniobra fueron denunciados ante el Ministerio Público Fiscal neuquino. Por esta razón, en un primer momento, los autores del hecho fueron investigados por el delito de estafas.

Asimismo, durante una requisa personal a uno de los involucrados, se logró recuperar parte del botín logrado y el dinero fue restituido a las víctimas. De todos modos, por las características del delito, un juez provincial dispuso que la causa siga bajo la órbita federal.

De esta forma, en agosto de 2021, el juzgado federal de Zapala se hizo cargo de la investigación y, en septiembre del mismo año, la fiscalía federal empezó a trabajar en la instrucción.

Las pericias fueron contundentes en cuanto a los pesos secuestrados por los investigadores y los dos hombres bajo sospecha tuvieron que enfrentar el trámite de la declaración indagatoria. El principal sospechoso enfrentó una acusación por tres hechos y, su cómplice, solo por una de las operaciones.

Como ocurre con otras causas de la órbita federal, el cierre de la investigación se demoró y recién a principios del año pasado, uno de los acusados acordó una reparación integral con la asistencia legal de la defensa oficial, pero solo por uno de los hechos. El acuerdo fue homologado el 18 de abril de 2024 y en agosto de ese año, se declaró la extinción de la acción penal en relación con ese hecho particular.

Sin embargo, todavía restan definirse las situaciones por el resto de los hechos y si se adoptará la misma resolución de una posible reparación integral del daño.

Durante esta semana, la causa volverá a su juzgado de origen y deberá resolverse la situación de los dos procesados.

El caso del adolescente que operaba con dólares falsos

Mientras en Zapala se avanzaba con la investigación por la compra de dólares con pesos truchos, en esta capital alcanzó una gran repercusión un hecho donde un adolescente, con dólares truchos, se compró un teléfono Iphone. El menor, con domicilio en la ciudad rionegrina de Cipolletti, fue escrachado a través de las redes sociales y debido a la gran difusión del engaño, la familia ofreció una reparación al denunciante. De esta forma, una audiencia de formulación de cargos que iba a encabezar la fiscalía juvenil neuquina fue suspendida.