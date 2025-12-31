Un regalo de fin de año para los trabajadores municipales de un municipio neuquino

El intendente de Mariano Moreno Javier Huillipan anunció y entregó un bono extraordinario de fin de año de 350 mil pesos para todos los trabajadores municipales . Esta medida, al igual que el bono entregado el pasado mes de noviembre por el Día del Municipal por una suma de 300 mil pesos , busca valorar el esfuerzo y dedicación de los trabajadores en un año particularmente complejo en términos de economía, argumentaron desde la Secretaría de Finanzas.

Es así que, en el contexto actual, donde muchos municipios enfrentan dificultades financieras, la decisión del jefe comunal se destaca como un gesto de reconocimiento hacia sus agentes de planta permanente. Según Huillipan, "la principal fortaleza de cualquier municipio son sus empleados y este bono es un testimonio de nuestro compromiso con ellos”.

A su vez, la entrega de este aporte suplementario de los haberes también refleja la estabilidad financiera del municipio, que ha logrado equilibrar sus cuentas y garantizar el pago de los salarios y beneficios de sus empleados. Esto sin dudas permitió al municipio invertir en sus trabajadores y en la comunidad, fortaleciendo la economía local durante las fiestas de fin de año.

mariano moreno 4

"Queremos reconocer el esfuerzo y dedicación de nuestros trabajadores municipales, que día a día trabajan por el crecimiento y desarrollo de Mariano Moreno. Este bono es un gesto de agradecimiento hacia ellos y esperamos que disfruten de estas fiestas con sus seres queridos", expresó el jefe comunal.

Un año de obras y logros

El intendente Javier Huillipan destacó los logros alcanzados por la administración municipal durante el año 2025, que incluyen importantes obras y gestiones que mejoraron la calidad de vida de los vecinos y fortalecieron la economía circular.

javier huilipan El intendente de Mariano Moreno, Javier Huilipan.

En ese panorama auspicioso y próspero enumeró la inauguración de un SUM para Educación, forjado como un espacio para la formación y capacitación de los estudiantes de educación secundaria, terciaria y universitaria. A su vez, destacó las ampliaciones y remodelaciones del hospital Carlos Burdes que permiten brindar una atención médica de calidad a los vecinos.

Destacó también las ampliaciones y mejoras en los servicios básicos de agua potable, electrificación y gas para garantizar el acceso a los mismos en toda la comunidad. La eficiencia energética, mediante la cual más del 90% de las luminarias municipales fueron reemplazadas por luces LED, lo que redujo el consumo energético y contribuye al cuidado del medio ambiente. Fortalecimiento del parque automotor municipal con la ampliación de la flota vehicular para mejorar la prestación de servicios y la atención a la vecindad y la inauguración de vestuarios para la cancha de césped sintético que permitirán seguir fomentando la práctica del deporte y la actividad física.

Asimismo, el intendente Javier Huillipan puso el acento en las obras que marcaron un punto de inflexión en la vida comunitaria de Mariano Moreno con el cambio histórico de cordón cuneta y asfalto en las principales calles del pueblo. Esto permitió mejoras sustanciales en la infraestructura vial para mejorar la transitabilidad y seguridad de los vecinos.

cordon cuneta mariano moreno Obra de la segunda pileta del balneario municipal.

En cuanto a las obras en construcción y próximas a inaugurarse, el jefe comunal se refirió a la segunda pileta de natación en el Balneario Municipal como una obra esperada por los vecinos y turistas que visitan la región. “Esta infraestructura no solo brindará un espacio de recreación y disfrute para los vecinos, sino que también será un atractivo turístico que puede atraer a más visitantes y fortalecer la economía local”, aseguró Huillipan con mucho optimismo.

Con obras y gestiones como las mencionadas, Mariano Moreno se consolida como un destino atractivo para vivir, trabajar y visitar.