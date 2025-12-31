Increíble rescate: formaron una cadena humana e impidieron que un auto cayera por una pendiente nevada

El hecho ocurrió durante una tormenta invernal en una ruta de montaña. Varios conductores colaboraron para rescatar a los ocupantes. El video.

El rescate de las personas atrapadas en la camioneta tuvo momentos de tensión.

Un grupo de automovilistas formó una cadena humana y evitó que una camioneta todoterreno que había quedado suspendida al borde de un terraplén nevado en el norte de California, Estados Unidos, cayera por la pendiente con una pareja y sus dos perros en el interior, completando un increíble rescate .

El hecho se registró durante una tormenta invernal y fue registrado por cámaras del tablero de un auto y por testigos ocasionales que vieron la posición peligrosa en la que había quedado el vehículo tras perder el control a raíz del estado que presentaba la ruta 50 debido a las condiciones climáticas adversas .

De acuerdo con la información publicada por distintos medios locales, la pareja que viajaba con dos perros se despistó en un tramo resbaladizo, salió de la calzada y terminó colgando sobre una pendiente empinada.

El automóvil impactó contra un árbol caído, que a la vez funcionó como contención para impedir que continuara su descenso por la ladera.

Afortunadamente para sus ocupantes, otros conductores que circulaban por la zona los vieron en peligro, detuvieron la marcha y se acercaron al lugar del accidente para ayudarlos.

Entre ellos se encontraba el sargento de la Fuerza Aérea Rubén Tala, quien viajaba detrás de la camioneta accidentada junto a su familia con destino al lago Tahoe y tuvo una reacción que al cabo resultó vital para los damnificados.

En resumen, organizó las primeras maniobras de estabilización del vehículo mientras reunía ayuda adicional. "Cuando vi que el coche se descontrolaba, pensé en mi esposa y mi hija", dijo Tala a KCRA. "¿Y si hay familia en ese coche? Alguien tiene que ayudar", evaluó. Y decidió actuar.

Una vital intervención para salvar a los ocupantes del auto

Las imágenes difundidas por canales de televisión estadounidenses muestran a Tala descendiendo hacia el vehículo segundos después del impacto, al tiempo que solicitaba asistencia a otros automovilistas.

Según relató a Good Morning America, el primer paso fue asegurar la estabilidad del rodado antes de intentar evacuar a sus ocupantes. "Cuando evalué la situación, vi que tenía que estabilizar el auto primero antes de sacar a los pasajeros por seguridad", explicó.

Pero claro, Tala no contaba con el equipamiento adecuado para ejecutar la acción más adecuada, y recurrió a quienes lo rodeaban para ver si encontraba una solución. “¿Tienen una cuerda? ¡Necesito una!'", preguntó a los gritos, según recordó en KCRA.

Entonces, un hombre se dirigió a su camioneta y le trajo ese elemento. Mientras tanto, otras tres personas se afirmaban sobre el suelo resbaladizo, tomándolo de las manos para impedir que el vehículo se moviera.

Así, un grupo de desconocidos logró formar una cadena humana que permitió mantener la camioneta inmóvil, apoyada contra el árbol, mientras Tala se aferraba a la puerta del conductor desde el borde de la pendiente.

Así se concretó el rescate de los ocupantes del vehículo

Tala sostuvo la puerta del vehículo mientras otros lo anclaban desde atrás, evitando desplazamientos que no necesitaba en ese momento. "Un movimiento en falso y el auto podía rodar cuesta abajo", remarcó su esposa, Yvette Bañares-Tala, en televisión.

Con el primer objetivo cumplido, estabilizar el vehículo, Tala y sus improvisados compañeros pudieron extraer primero al conductor y luego a su esposa, con sus dos mascotas en brazos. Según informó NBC News, no se registraron heridos graves.

"El conductor está muy agradecido", afirmó Tala. "Su esposa todavía estaba en estado de shock en ese momento. Tenía a sus dos perros en brazos", agregó.

Con el alivio de su deber cumplido, Tala tuvo una inesperada revelación por parte de los duelos del auto: uno de los animales rescatados compartía el nombre de la hija del sargento. "Uno de sus perros se llama Luna, que es el nombre de mi hija. ¿Qué tal la coincidencia?", manifestó sorprendido.

"Solo hago mi parte para ayudar a alguien más. Así nos entrenan en la Fuerza Aérea. Ayudamos a alguien cuando lo necesita, sin importar la situación", concluyó Tala.

Según KCRA, la pareja rescatada decidió no brindar entrevistas, aunque manifestó su agradecimiento por haber podido continuar con vida y seguir su viaje.