Atropelló y mató a un peatón, escapó y el cuerpo de la víctima fue encontrado cinco horas después

La Policía identificó el vehículo mediante cámaras de seguridad y detuvo a la conductora. La víctima y la presunta asesina tienen 60 años.

La mujer atropelló y mató a un peatón y huyó: el cuerpo fue encontrado horas después.

Una mujer de 60 años atropelló y mató a un hombre en la madrugada del domingo en Madrid, España. Lejos de detenerse a asistir a la víctima, que tenía su misma edad, la conductora huyó del lugar . El cadáver recién fue encontrado cinco horas después por una persona que realizaba actividad física en la zona del accidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del domingo en la calle Valle de Mena, a la altura del número 12, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Sin embargo, el cuerpo de la víctima no fue localizado hasta las 7 , cuando una mujer que corría por el lugar lo encontró y dio aviso a la Policía.

Al arribar al sitio del hallazgo, los efectivos constataron la muerte del peatón y preservaron la escena para iniciar las pericias correspondientes.

Fuentes policiales aseguraron a medios españoles que el hombre presentaba lesiones compatibles con las de una persona atropellada, entre ellas, golpes en un brazo y en la zona de la cadera.

A partir de esas pistas, las autoridades iniciales un protocolo de investigación para determinar si la muerte estaba vinculada a un accidente de tránsito.

La investigación que llevó hasta la conductora sospechosa

La investigación quedó a cargo del Grupo de Atestados de la Policía Judicial de Tráfico, que comenzó a revisar las cámaras de seguridad y de control vehicular instaladas en las inmediaciones del lugar del incidente.

Gracias a esas averiguaciones, pudieron identificar un automóvil que circulaba con daños visibles en la parte delantera y que pudo verse, por caso, saliendo del túnel de Sor Ángela de la Cruz, poco después del horario estimado del atropello.

Policía Madrid El hombre atropellado en Madrid presentaba lesiones compatibles con las de una persona que sufrió ese tipo de incidente.

En base a esos indicios, los agentes lograron establecer quién era la propietaria del auto. Precisaron, en específico, que el vehículo estaba registrado a nombre de una mujer de 60 años, domiciliada en la localidad de Pozuelo de Alarcón y hacia allí fueron.

Gracias al análisis del material fílmico y a las tareas de campo realizadas por los agentes especializados, el automóvil fue identificado en menos de 24 horas desde el momento del hallazgo del cuerpo.

La detención de la conductora

La propietaria del vehículo fue detenida el lunes por la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, es decir, un día después del accidente. Fue acusada de homicidio por imprudencia y de abandonar el lugar del accidente, según informaron fuentes oficiales. Tras la detención, el caso quedó a disposición de la Justicia.

Policia madrid 3 La Policía identificó el automóvil en menos de 24 horas desde el momento del hallazgo del cuerpo en Madrid.

En ese sentido, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, señaló que la investigación permanece abierta y pidió “prudencia” hasta que se esclarezcan completamente las circunstancias.

También explicó que en una primera etapa solo se contaba con el dato de una persona muerta en el distrito de Fuencarral, sin mayores detalles sobre lo que había ocurrido.