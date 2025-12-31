Año nuevo 2026: qué expectativas y deseos tienen los neuquinos

De cara al año entrante, los vecinos de la ciudad hablaron con LM Neuquén para contar qué es lo que más esperan.

Trabajo salud y que al país le vaya bien son los deseos que expresaron los neuquinos para el año nuevo.

Con el comienzo del año 2026 se renuevan las expectativas y los deseos de cara a un nuevo ciclo. Con el frenesí de las últimas compras de cara al festejo de Año Nuevo , desde LM Neuquén salimos a las calles del centro de la ciudad a preguntarle a los neuquinos qué expectativas tienen de cara al año próximo.

Entre las decenas de testimonios, florecieron anhelos por una mejor situación para el país, fueron los que predominaron entre la gente. La buena salud y el buen pasar laboral fueron en segundo lugar.

"Que sigamos creciendo y que la inflación sea un poco menor y que podamos salir todos adelante ", deseó un joven que paseaba por la plaza Roca del centro de la ciudad. Una señora a punto de cruzar por la esquina de las calles Brown y Roca dijo "Dios quiera que tengamos mucha salud y que la economía, por favor, fluya un poquito mejor".

Uno de los muchos neuquinos por elección, que vienen en busca de un mejor futuro, pidió por un 2026 con oportunidades laborales: "vine acá a buscar trabajo", expresó. Dos hombres que también caminaban por la calle Roca a metros de la Avenida Argentina, también pusieron como expectativa poder terminar proyectos laborales a largo plazo y que se mantenga el trabajo.

Vox pop expectativas de los Neuquinos para el 2026

Muchos vecinos expresaron sus deseos de buena salud para ellos mismos y para sus seres queridos. Un señor mayor sentado en un banco de la plaza Roca dijo: "Los mejores deseos y expectativas para todos. Muy feliz año para ustedes, la familia y todo Neuquén". "Que haya salud y paz, sobre todo", deseó una mujer mientras caminaba por el centro.

Otro joven hizo una salvedad. Si bien dijo que espera un buen año para él, sus proyectos personales y su familia, también dijo: "igual lo que venga lo encaramos con toda la onda, la mejor posible para que sea un mejor año que el que termina".

Los jóvenes, en su mayoría, posaron sus expectativas en el buen pasar económico y laboral, mientras que las personas mayores se concentraron sobre todo en la salud y el bienestar familiar, por sobre todas las cosas. El pedido porque a Argentina "esté mejor" fue generalizado.

Sin embargo, los mayores desarrollaron más el deseo de bienestar comunitario. "Hay mucha inequidad, pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco, eso hay que acomodarlo", expresó un señor, que estaba sentado en un banco fuera del supermercado La Anónima de la zona bancaria.