Boca habría llamado a Sebastián Villa para empezar a negociar: cómo fue el contacto

rLa regularidad brilla por su ausencia en Boca y el equipo atraviesa un momento de cambios en un duro momento que quedó marcado por la eliminación de la Copa Libertadores por la derrota en La Bombonera ante la U Católica, lo que fue el detonante para que la comisión directiva anuncie que no seguirá contando con el cuestionado entrenador Claudio Úbeda . Mientras el club busca un nombre para que se haga cargo del primer equipo , también empieza a sondear distintos jugadores con el fin de concretar refuerzos para levantar el nivel futbolísticos.

Uno de los nombres que sonó en el último tiempo fue el importante delantero colombiano Sebastián Villa , por el que el club ya habría hecho un fuerte acercamiento con intenciones de empezar a dialogar para ver si pueden llegar a un acuerdo y concretarlo. Según se conoció, desde el club se comunicaron con el jugador.

Se sabe que futbolísticamente el colombiano es de lo mejor que tiene el fútbol argentino en la actualidad por su rendimiento en Independiente Rivadavia de Mendoza , pero aquella salida polémica del club en su primera etapa por una denuncia de violencia de género en su contra hace que su regreso sea complejo e incluso hasta cuestionado. Pese a este contexto, desde el club habrían llamado al jugador para preguntar condiciones.

Villa Independiente Rivadavia Portada

Según trascendió se trató de un sondeo informal y no de una negociación concreta, pero el llamado de Boca marca el deseo del club para incorporarlo en el corto plazo.El xeneize tendría que cumplir con algo: el jugador querría tener un buen contrato económico, por lo que también analizaría salir al exterior.

Cuál es la situación del jugador

Por su parte, la postura de Independiente Rivadavia, dueño de su pase, sostiene una cláusula de rescisión de contrato que llega a los cerca de seis millones de dólares por el delantero aunque ese número podría negociarse debido a que en diciembre termina el vínculo del jugador, por lo que la institución buscaría ganar dinero con la negociación y que no vaya libre. Sin embargo, podría ser una opción intentar una renovación.

Cabe recordar que el deseo del jugador es claro. Días atrás Villa había lanzado una frase particular que causó efecto en el club: “Riquelme me puede llamar”. El llamado se hizo real y su vuelta podría hacerse realidad.

Una estrella olvidada de Boca sorprendió y abrió la puerta a una salida: "No sé qué va a pasar conmigo"

Boca vive sumergido en un presente complejo en el aspecto deportivo con resultados demoledores que lo dejaron sin el Torneo Apertura y Copa Libertadores, en dos definiciones donde el equipo que dirigía Claudio Úbeda -ya despedido de su cargo como DT a pesar de no haberse hecho oficial- fue eliminado en su cancha. En ese presente desolador de varios años que trae el club producto de un mal nivel de juego, las ausencias en el equipo son un dolor de cabeza debido a que no tiene recambio.

Algunos jugadores fueron olvidados prácticamente debido a sus situaciones físicas como el caso de Edinson Cavani, quien atraviesa una lesión y podría sumergirse en una intervención quirúrgica para intentar consolidarse en el equipo. Sin embargo, hay otro jugador que quedó en el olvido de los hinchas y buscaría una salida si no tiene lugar en la consideración.

Carlos Palacios-Boca-Portada

El jugador que llegó como estrella y dejó la puerta abierta a una salida

El chileno Carlos Palacios llegó al club como una estrella que había aparecido en Colo Colo de mencionado país y siendo un punto débil del presidente del club Juan Román Riquelme que soñaba con tenerlo en sus filas. En las últimas horas, el futbolista de 25 años que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2029, abrió la puerta a una posible salida: “Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos".

En el programa Pelota Parada, agregó: “Siempre. Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Que voy a volver, en algún momento voy a volver”. Lo cierto es que el jugador por el que el xeneize pagó cinco millones no cumplió las expectativas y sufrió distintas lesiones que le hicieron perder terreno. Cabe recordar que sufrió una sinovitis en su rodilla derecha lo alejó de las canchas por todo lo que va del 2026, habiendo jugado su último partido en diciembre ante Racing.