De qué se trata el recorrido de Soledad Pastorutti que la traerá a Neuquén

La cantante de Arequito celebra sus 30 años de carrera y recorrerá 30 pueblos de la Argentina con su música. Cuál fue el primer pueblo.

Los 30 pueblos que visitará Soledad en el marco de sus 30 años de carrera

Soledad Pastorutti celebra sus 30 años en la música y en el marco de los festejos por su exitosa carrera tocará en 30 pueblos.

El anuncio lo hizo oficial en sus redes sociales con un clip en donde “El poncho” que la acompañó durante sus años en los escenarios es el protagonista de un viaje a pueblos donde la música se hizo historia y la historia se hizo canción.

“ Vuelvo a los pueblos para compartir una canción, una charla, un momento . Para encontrarnos sin apuro y recordar de dónde venimos”, se lee en la página donde se puede seguir el recorrido de la artista de Arequito que se alzó con el título de “El Huracán de Arequito”.

El primer encuentro se dio este lunes 26 de enero en Gálvez, provincia de Santa Fe. Ese lugar fue clave en la carrera artística de Pastorutti. En 1996 cantó en el festival Folclórico solidario de la Vieja Iglesia e imitó a Pucho Ottolini quien revoleaba una campera. Ella, lo hizo con su poncho.

En ese primer destino de su viaje por los 30 años recibió un libro de José Pedroni, uno de los grandes poetas de Santa Fe.

El viaje continuará y en su itinerario está Neuquén. Aunque no hay precisiones sobre cuándo podrá verse el episodio y cuál será el recuerdo que traerá Soledad en estas tierras la expectativa crece con el correr de los días.

Qué debo saber del recorrido de Soledad

En la web donde se puede seguir el recorrido virtual se aclara que no se trata ni de una gira ni de un recital. No hay escenarios, ni entradas, ni producción.

Se trata de un encuentro “de los que no se avisan”. “Cada encuentro aparece en el recorrido después de que sucede, cuando ya quedó la historia, las imágenes y lo vivido. La idea no es ir a buscarlo, sino encontrarse con lo que pasó”, se lee en la descripción de soledad30.com.ar

En cuanto a los encuentros “no se convocan” y si tenés la suerte de estar en el lugar correcto cuando llega la Sole, serás parte.