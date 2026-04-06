Según lo dispuso el ente rector del fútbol, en el Mundial 2026 se implementarán importantes novedades reglamentarias . Estas son las modificaciones más destacadas.

Las 5 modificaciones que oficializó la FIFA para el Mundial 2026: nueva reglamentación de la Copa del Mundo

La gran mayoría de los partidos del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos (78), en tanto que en México y Canadá se desarrollarán 13 cotejos en cada uno. Según lo dispuso la FIFA, en el Mundial 2026 se implementarán importantes novedades reglamentarias . Y estas son las más destacadas.

Cabe recordar que la Copa del Mundo se iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey.

Las más destacadas novedades reglamentarias que la FIFA implementará en el Mundial 2026 son las siguientes:

La Copa del Mundo se iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey.

Oficialización de la lista de buena fe de los planteles, conformada por 26 futbolistas.

Detención del juego en la mitad de cada tiempo de juego para que los jugadores puedan hidratarse.

En caso de igualdad en puntos en la fase de grupos, la clasificación se definirá -en primera instancia- por el resultado del partido disputado entre los equipos involucrados.

La Copa contempla tres ceremonias de inauguración.

contempla tres ceremonias de inauguración. Reducción de traslados de equipos e hinchas.

Si bien para el Mundial Qatar 2022 la FIFA ya había implementado la lista de buena fe de cada plantel conformada por 26 futbolistas, lo cierto es que, de cara al Mundial 2026, decidió oficializar esta normativa. Así, según el reglamento, “las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico”.

Además, según lo comunicó la FIFA en su reglamento del Mundial 2026, “solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido”, y agrega que la lista preliminar deberá ser “de un mínimo de 35 y un máximo de 55 futbolistas”.

Por otra parte, voceros de la FIFA señalaron que “en cada mitad de todos los partidos habrá una pausa de rehidratación de tres minutos, sin tener en cuenta dónde se disputen, las temperaturas o la existencia de una cubierta en el estadio”.

Asimismo, la novedad en el sistema de definición de la clasificación de las selecciones para la ronda de dieciseisavos de final contempla que -en el caso de igualdad en puntos entre dos equipos en la primera fase- el primer criterio será el del resultado del partido disputado entre los equipos involucrados. Si persistiese la igualdad entre ambos, se considerarán en este orden: diferencia de goles entre los equipos empatados, goles marcados entre ellos, diferencia de goles general, goles convertidos en todos los partidos del grupo, puntaje por Fair Play según tarjetas recibidas y, en última instancia, sorteo.

fifa 2026 (1).jpg La FIFA contempló tres ceremonias de inauguración para el Mundial 2026.

Con tres países como anfitriones, la FIFA dispuso medidas especiales para el Mundial 2026

El Mundial 2026 conllevará dos situaciones inéditas en la historia de la Copa. Por un lado, será organizado por tres países (Canadá, Estados Unidos y México) por primera vez. Y, por el otro, lo disputarán 48 selecciones (en Qatar 2022 participaron 32 combinados nacionales).

A raíz de ello, la FIFA dispuso que el evento incluya tres ceremonias de inauguración: la principal, el jueves 11 de junio en Ciudad de México (con el juego México-Sudáfrica), y las otras dos el viernes 12 de junio en Toronto (Canadá contra Bosnia y Herzegovina) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay).

Asimismo, el ente rector del fútbol mundial contempló un cronograma logístico considerando que se llevarán a cabo ni más ni menos que 104 partidos. Así, decidió -tras realizar un análisis técnico- minimizar los desplazamientos de equipos e hinchas, maximizar los días de descanso y facilitar el seguimiento global en distintos husos horarios.

Para establecer el calendario final del Mundial 2026 consideró factores como el promedio de temperaturas, las infraestructuras de refrigeración, el transporte público y la seguridad, además de coordinar la cooperación entre áreas funcionales como gestión de la competición, servicios a los equipos, medicina, televisión y gestión de entradas.