Bolivia e Italia se la juegan en el repechaje para ir al Mundial: hora y TV

La agenda del jueves tiene mucha acción, en el comienzo de la fecha FIFA de marzo, a menos de tres meses de la Copa del Mundo.

Este jueves comienza la fecha FIFA con dos protagonistas importantes jugando por separado. Bolivia , que fue séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, buscará volver al Mundial después de más de tres décadas, mientras que Italia intentará hacer lo propio después de 12 años.

La selección boliviana se enfrentará este jueves con su par de Surinam, en un encuentro correspondiente a las semifinales del Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El partido se llevará a cabo a partir de las 19 (hora de Argentina) en el Estadio BBVA de la Ciudad de Monterrey y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el australiano Alireza Faghani.

bolivia formación

La selección boliviana viene de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile y soñar con su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994.

En aquella ocasión Bolivia quedó última en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y de las derrotas frente a Alemania y España.

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994, también dijo presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950, aunque no pudo conseguir ningún triunfo en dichas participaciones.

Del otro lado estará Surinam, que se metió en el Repechaje de manera casi milagrosa ya que finalizó segunda en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf y clasificó solo por haber metido más goles que Honduras en la tercera ronda.

El ganador de este cruce se clasificará a la gran final de esta llave, donde espera la selección de Irak, en un encuentro que se disputará el 31 de marzo también en Monterrey.

A diferencia de la Selección argentina, Brasil y Colombia se enfrentan con rivales de primer nivel

Este jueves también habrá actividad para dos selecciones sudamericanas que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026.

Se trata de Brasil y Colombia, que a diferencia de lo que ocurre con la Selección argentina, sí tendrán oponentes de primer nivel a modo de preparación para la cita mundialista.

Brasil se enfrentará a las 17 en Massachusetts (Estados Unidos) con Francia, mientras que Colombia hará lo propio con Croacia a partir de las 20:30 en Orlando, Florida.

Italia, con toda la presión

La selección italiana enfrenta este jueves una de las pruebas más duras de los últimos años. En el Gewiss Stadium de Bérgamo, casa del Atalanta, los dirigidos por Gennaro Gattuso se juegan el pase a la final del repechaje europeo para el Mundial 2026. El rival es Irlanda del Norte y el desafío no es menor: los italianos vienen de quedar afuera de las últimas dos Copas del Mundo justamente en esta misma instancia.

En Italia juega el argentino nacionalizado Mateo Retegui.

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El partido corresponde a las semifinales del repechaje y se define a cara o perro: es a un solo encuentro. Si terminan igualados en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la paridad, definición por penales. El que avance se medirá después con el ganador de la otra llave, que enfrenta a Gales o Bosnia.

En Argentina, el partido se podrá seguir por ESPN desde las 16:45, en una noche clave para la historia reciente del fútbol italiano.

Agenda completa

Repechaje A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el New Balance Arena de Bérgamo (ESPN y Disney+ Premium).

Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Cardiff City Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Ciudad de Valencia de España (Disney+ Premium).

Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 14 en el Tüpra Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Parken (Disney+ Premium).

República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Fortuna Arena (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 00.00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 19 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.