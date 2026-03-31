Bolivia e Italia buscan ir al Mundial 2026 en el decisivo repechaje: hora y TV

Las selecciones de estos dos países concentran la atención en un martes lleno de partidos con altísima tensión.

Con las selecciones de Bolivia e Italia dominando la escena, se definen los últimos seis boletos para el Mundial 2026 . Entre la tarde del martes y las primeras horas del miércoles, se resolverán los clasificados que faltan para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá se definirán en una serie de repechajes que combinan historia, peso específico y promesas de paridad.

Bolivia no juega el Mundial desde 1994 y entró al repechaje siendo séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas. Por su parte, l a "azzurra" se perdió Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que en los mundiales anteriores quedó afuera en primera ronda.

Con cuatro estrellas y una de las ligas más importantes del mundo, como lo es el Calcio, las miradas estarán puestas en el duelo ante Bosnia.

La tapa de La Gazzetta dello Sport es el fiel reflejo de lo que significa este partido para el mundo del fútbol.

tapa la gazzetta

Europa: peso de campeones y duelos estratégicos

Cuatro cruces marcan la agenda del viejo continente. Italia, cuatro veces campeona del mundo, buscará recuperar su lugar en la máxima cita futbolística cuando visite a Bosnia en Zenica, localidad situada a 70 kilómetros de Sarajevo. Bajo la conducción de Gennaro Gattuso, exvolante de carácter legendario, la Azzurra enfrentará un escenario de alta exigencia en un ambiente que anticipa tensión.

genaro gattuso

Por su parte, Polonia confía en su capitán Robert Lewandowski para superar a Suecia en el Friends Arena de Solna, vecino a Estocolmo. El delantero del Barcelona afronta lo que probablemente sea su última oportunidad de participar en una Copa del Mundo.

Kosovo, en búsqueda de una hazaña histórica, recibirá a Turquía en Pristina. El conjunto otomano, con nombres como Arda Güler a la cabeza, parte como favorito por trayectoria, aunque el deseo local promete equilibrar el desarrollo.

El cruce más parejo en el papel tendrá lugar en Praga, donde República Checa y Dinamarca se enfrentan con dos equipos de jerarquía consolidada y aspiraciones legítimas de integrar el grupo de selecciones más poderosas del torneo.

América, África y el sueño boliviano

Fuera del ámbito europeo, Bolivia protagoniza una de las historias de mayor significado simbólico. Tras eliminar a Surinam, la selección altiplánica se mide ante Irak en el BBVA Stadium, casa de los Rayados de Monterrey, con la chance de regresar a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.

El otro boleto se definirá entre República Democrática del Congo y Jamaica, que se enfrentarán en el Estadio Akron, también en territorio mexicano, otro de los escenarios que albergarán el Mundial el próximo año.

Programación y TV

Martes 31 de marzo

15.45 (hora Argentina): República Checa vs. Dinamarca en Praga. El ganador integrará el Grupo A. (Televisa Disney+)

15.45: Bosnia vs. Italia en Zenica. El vencedor se ubicará en el Grupo B. (Televisan ESPN y Disney+)

15.45: Kosovo vs. Turquía en Pristina. El clasificado jugará en el Grupo D. (Televisa Disney+)

15.45: Suecia vs. Polonia en Estocolmo. El triunfador se sumará al Grupo F. (Televisan ESPN y Disney+)

18.00: RD Congo vs. Jamaica en México. El ganador irá al Grupo K. (Televisa DSports)

Miércoles 1 de abril