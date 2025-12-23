Insólito: este es el país más lejano que recibe la mayoría de las exportaciones de yerba mate de Argentina

Un países el principal cliente. Cómo llegó hasta allí y las diferencias a la hora de consumirla.

Insólito: el país más lejano que recibe la mayoría de las exportaciones de yerba mate de Argentina

La yerba mate se encamina a cerrar un 2025 que podría marcar un récord histórico de exportaciones . Con 39.483 toneladas enviadas al exterior entre enero y septiembre, es el mayor volumen para ese período desde que existen datos comparables. Y entre los principales clientes , sorprende la aparición de un país de Medio Oriente como número uno . Se trata de Siria.

De acuerdo a los datos del INDEC , ese destino concentró el 64% de las exportaciones en los primeros nueve meses del año. Chile se ubicó en segundo lugar, con el 13%, mientras que España ocupó la tercera posición, con el 6%.

Aunque Siria se mantiene como el principal importador , el crecimiento más acelerado se observa en la Unión Europea. Desde comienzos de los 2000, las importaciones al viejo continente se multiplicaron por cuatro . España, Alemania y Países Bajos son los principales compradores dentro del bloque si se considera el volumen. En cambio, al medir en valor, Irlanda ocupa el primer lugar.

Cómo llegó la tradición del mate a Siria

La llegada de la yerba mate a Medio Oriente tuvo su origen hace más de 150 años, con la migración de la comunidad sirio-libanesa a Argentina. Se calcula que ciudadanos de estos dos países comenzaron a asentarse en territorio argentino entre 1860 y 1870. Según los registros irregulares de la época, por ese entonces arribaron unas 600 personas.

"Dado que los árabes llegaban con sus pasaportes otorgados por el Imperio Otomano (1299-1922), no se establecían diferencias entre ellos y los turcos. Recién en el censo nacional de Argentina de 1947 fue que aparecen finalmente tanto los sirios como los libaneses", señalan las investigadoras Solène Bérodot y María Isabel Pozzo en "Historia de la inmigración sirio-libanesa en Argentina desde la perspectiva completa del métissage (mestizaje)".

"Los descendientes de árabes son hoy en día considerados como el tercer grupo de origen inmigrante en Argentina, después de los italianos y de los españoles", añade el informe publicado en 2011 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

La yerba mate se consume principalmente en Brasil ,Uruguay y Argentina. La yerba mate llegó a Medio Oriente luego de la migración de la comunidad sirio-libanesa a la Argentina.

Esa migración de la comunidad sirio-libanesa hizo que los intercambios culturales se produjeran en ambos sentidos. "Desde su llegada a Argentina, los emigrados del Imperio Otomano se acostumbraron a tomar mate, y los que retornaron a sus tierras exportaron el hábito", señala la investigadora francesa Hélène Desmet-Grégoir. "A medida que fueron viajando, volviendo a visitar a las familias, a los hermanos, a los padres, fueron llevando un mate y un paquete de yerba como regalo", detalla por su parte Susana Yaeid, presidenta de la Federación de Entidades Argentina-Árabe.

Cómo se toma la yerba mate en Medio Oriente

Al igual que en Argentina, el mate en Siria es sinónimo de reunión, amistad y fraternidad. Pero el modo de consumirlo y los recipientes que se utilizan no son precisamente los mismos. Una de las principales diferencias es que se comparte la pava con agua, pero no el mate, que es individual y, generalmente, más pequeño y de vidrio, sumando una bombilla.

Otro aspecto importante es que los compradores son muy exigentes en cuanto a la calidad y presentación del producto; compran paquetes de 1/4 kg y no se apegan a una marca. En cuanto a los momentos de consumo, lo ingieren en el desayuno, después del almuerzo, por la tarde y hasta mezclado con alcohol y otros saborizantes.

Para consolidar e incrementar las ventas a ese territorio, los productores y molineros argentinos buscan desarrollar variantes como el mate cocido en saquitos con agregados de canela, menta y otras hierbas, teniendo en cuenta que los consumidores allí son proclives a sabores más suaves que el intenso de la yerba mate tradicional.