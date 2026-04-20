Qué le pasó a Ian Lucas que terminó en la guardia de una clínica

El último ganador de MasterChef Celebrity sufrió un accidente que le provocó un daño físico por el cual precisó de atención médica. El testimonio de Ian.

Las últimas horas fueron de máxima preocupación en torno al último ganador del certamen MasterChef Celebrity , Ian Lucas , al conocerse que tuvo que visitar una guardia médica por una urgencia que ameritó atención por parte de médicos.

Todo inició cuando el influencer tuvo que trasladarse al Sanatorio Los Arcos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de sufrir un accidente doméstico en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Belgrano. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, llevó tranquilidad: “Hoy me llevaron de urgencia al hospital y hay mucha gente preguntándome. No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien. Sí, es verdad”, dijo.

Acto seguido, Ian contó detalles de qué fue lo que ocurrió: “Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal, no me paraba de sangrar”, dijo y agregó: “Tuvimos que llamar de urgencia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/2046029289963876717&partner=&hide_thread=false Ahora

Ian Lucas contó porque fue hospitalizado

pic.twitter.com/CJtWAigM1s — Ptc Recargado (@PtcRecargado) April 20, 2026

“Me dieron dos puntos en el dedo. Por suerte no llegó al tendón, si no, me tenían que operar”, acotó sobre el nivel de lesión que recibió en su dedo que "no paraba de sangrar". Luego en sus declaraciones, sumó: “Por suerte no pasó a mayores. Fue el susto del momento, me sangró muchísimo, pero ya estamos acá en casa y está todo bien”.

En el cierre de su descargo donde llevó tranquilidad y le bajó la espuma a lo sucedido, Ian agradeció: “Gracias a todos los que se preocuparon”.