Ruta 237: turistas que venían de Chile protagonizaron un impactante vuelco cerca de Picún Leufú

El accidente de tránsito ocurrió cerca del mediodía de este viernes. Los dos ocupantes recibieron lesiones de distinta consideración.

Una pareja de turistas protagonizó, este viernes cerca del mediodía, un despiste y vuelco con el vehículo cuando circulaba por Ruta 237 . Ambos ocupantes recibieron lesiones y fueron trasladados al hospital de Picún Leufú.

De acuerdo a la información del cuartel de Bomberos Voluntarios de Picpun Leufú, el accidente de tránsito tuvo lugar a las 11.38 sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetros 1365.

Indicaron que los ocupantes iban a bordo de un Peugeot 206, de color azul, en el que se trasladaban dos personas. Ambos “sufrieron lesiones de diversa consideración”, indciaron desde el cuartel.

“Al arribo de Bomberos se encontraba personal de salud realizando la atención de los lesionados y se procedió a colaborar en la inmovilización”, agregaron tras indicar que aseguraron la zona junto con el personal policial.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Picún Leufú

Intervinieron en la asistencia del sinestro, personal del hospital local, de la Comisaría 9 y de Bomberos de Picún Leufú.

El auto dio unos cuatro tumbos

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, Lucas Venancio, explicó a LM Neuquén que los dos turistas de nacionalidad chilena, un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años, viajaban desde la cordillera y al pasar por jurusdicción de la localidad protagonizaron un vuelco tras salirse de la calzada.

"Estaban los dos ocupantes conscientes, pudieron salir por sus propios medios. El auto tuvo un principio de de incendio, pero fue sofocado inmediatamente por los los automovilistas que pasaron justo minutos después del accidente", detalló Venancio.

Aunque, sostuvo que la mujer presentaba lesiones que necesitaron ser atendidas en el hospital local. Desconocía cómo fue la evolución de la paciente. No obstante, indicó que el hombre presentaba, aparantemente lesiones de menor consideración.

De acuerdo con las estimaciones del personal de emergencia, el automóvil dio varias vueltas antes de detenerse lejos de la calzada. "Estimamos que dieron cuatro tumbos. Se nota en la ruta que fue justo en una curva, pero no sé cuál fue el motivo por el que se salieron de la ruta. Lo cierto es que habrán quedado a unos 30 o 40 m de la banquina", calculó el bombero.

El conductor habría recbido el alta, de hecho fue quien se encargó de realizar las diligencias, pero de la acompañante no se sabe su evolución. En cuanto al auto, los daños fueron totales.

Las causas que originaron el despiste y posterior vuelco todavían no habían sido determinadas y se encuentran bajo la órbita de investigación del personal de la Comisaría 9 de esa localiad neuquina.