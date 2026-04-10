Cuatro casos se suman a dos de una condena previa y su condena total se eleva a 27 años. Se aprovechaba de familias vulnerables a las que se acercaba con ayuda.

"Pedófilo en serie": otros 11 años de cárcel para un exconcejal dos veces condenado por abuso de menores

El Tribunal Oral de Río Gallegos condenó este viernes 10 de abril al exconcejal Emilio Maldonado a 11 años de prisión por cuatro nuevos casos de abuso de menores de edad.

La sentencia fue dictada al mediodía con el acusado presente en la sala, ante la atenta mirada de familiares de las víctimas y medios locales.

Con este fallo, Maldonado —quien ya cumplía una condena previa de 16 años por otros dos casos similares— acumula un total de 27 años de prisión efectiva .

El hombre en su momento definido por una de las madres de sus víctimas como “un pedófilo en serie”, en este juicio fue seañalado por un abogado como “una verguenza para Río Gallegos”, ya que en algún momento fue un dirigente político reconocido y de peso en la capital de Santa Cruz, con responsabilidad insitutcional y que ligado al actual intendente Pablo Grasso había logrado fuerte apoyo en las urnas.

Muy lejos de esa posición, escuchó la lectura de la pena definida por los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Carlos Arenillas, definida luego de analizar los hechos y las pruebas presentadas durante el debate oral.

Lo cierto es que la resolución marcó un nuevo capítulo en una causa que desde 2020 conmociona a la capital santacruceña.

El más votado en Río Gallegos, dos veces condenado

Sucede que, más allá de lo conmocionante del abuso de menores en situación vulnerable, el caso tiene una dimensión política e institucional que lo distingue.

El abogado querellante Sergio Macagno lo sintetizó así durante el debate: "Es una vergüenza para Río Gallegos que haya pasado con una persona que fue el más votado en su momento para concejal y que llegó a ser presidente del Concejo Deliberante"

Emilio Maldonado, en tiempos de concejal de Río Gallegos.

Maldonado no era un referente político de segundo orden: encabezó el sublema más votado del Frente de Todos en las elecciones de octubre de 2019 que llevaron a Grasso a la intendencia de Río Gallegos, y llegó a ocupar el máximo cargo en el cuerpo legislativo local.

En el barrio Evita, donde como diritente también presidió la junta vecinal, lo conocían como "Buba". Esa cercanía con la gente de la zona fue, según la acusación, el punto de partida de su método: se acercaba a familias en situación de vulnerabilidad, ofrecía ayuda económica o acompañamiento personal, generaba vínculos de confianza y aprovechaba esa proximidad para cometer los abusos. También utilizaba ámbitos vinculados al deporte infantil para organizar encuentros con las víctimas.

Cuatro nuevas víctimas, el mismo patrón

En este segundo juicio oral, Maldonado enfrentó la acusación por cuatro hechos de abuso sexual simple en concurso real, cometidos entre 2016 y 2020.

Las víctimas tenían entre 4 y 9 años al momento de los hechos. Las cuatro niñas habían prestado declaración en Cámara Gesell durante la instrucción de la causa.

A lo largo del debate declararon al menos 12 testigos, entre ellos familiares de las víctimas, peritos y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia municipal, Julia Chalub, citada por la Fiscalía para analizar el rol de las instituciones de protección de la infancia en el municipio.

La fiscal de Cámara María Verónica Zuvic sostuvo la acusación y pidió 11 años de prisión, pedido que la querella acompañó. La defensa, a cargo del Dr. Juan Botik, reclamó la absolución. Pero el Tribunal rechazó el planteo.

Macagno describió el modus operandi con dureza: "Al detectar una familia con ciertas vulnerabilidades, lo que hubiera correspondido era dar apoyo institucional desde el municipio. En lugar de eso, él lo hacía en forma personal, lograba un acceso con mucha familiaridad y se aprovechó de eso."

El segundo juicio oral

El debate comenzó el 1° de abril en la Cámara Criminal Oral de Río Gallegos. Llegó a instancia de juicio después de que fracasara un intento de juicio abreviado: la defensa había propuesto acordar una pena adicional de nueve años, pero la querella rechazó de plano esa salida.

"No hubiera correspondido que a espaldas de la sociedad se pactara un juicio abreviado. Esto se tiene que debatir de cara a la sociedad, con todas las garantías constitucionales del acusado", sostuvo Macagno.

Emilio Maldonado, en una audiencia del juicio oral en Río Gallegos - abuso de menores

La primera condena de 16 años había sido dictada en octubre de 2022 por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz, por "abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, y abuso sexual con acceso carnal por actos análogos reiterados" contra dos menores.

En agosto de 2025, el Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa y dejó ese fallo firme.

Con la nueva condena, la Secretaría de Ejecución deberá calcular el cómputo unificado de 27 años, tomando en cuenta el tiempo que Maldonado lleva detenido.

En 2020, escándalo y renuncia del concejal

Maldonado fue detenido el 24 de septiembre de 2020, luego de que se conocieran públicamente las primeras denuncias. Hasta entonces era presidente del Concejo Deliberante. Había renunciado al cargo a fines de junio de ese año, tras la viralización de la primera denuncia, que involucró a dos niñas de 10 y 13 años.

Fueron las madres de esas primeras víctimas quienes encendieron la mecha del proceso judicial.

Carolina Soto, una de ellas, lo dijo sin eufemismos: "Es alarmante, porque nos encontramos con un pedófilo en serie".

Roxana Perea, otra de las madres, se había expresado con la misma contundencia ante la posibilidad de que Maldonado obtuviera algún beneficio penitenciario: "Nos vamos a oponer. Quiero que se muera ahí adentro."

El exconcejal permanece alojado en la Unidad Penitenciaria N°2 de Río Gallegos, donde cumple sus condenas desde 2020.