Otro caso de violencia en las escuelas fue registrado en las últimas horas. El relato de los padres en medio del susto de los menores.

Una nena de 12 años llevó un arma a la escuela: "Cada proyectil tenía el nombre de una víctima".

Tras conocerse el caso de un alumno de 14 años llevó un arma de fuego a una escuela y disparó dentro del aula durante una clase, un nuevo caso similar sacudió a Tucumán . Una nena de 12 años llevó un revolver cargado y amenazó de muerte a sus compañeros.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la escuela media de Los Gutiérrez, donde las clases fueron suspendidas y se activó el protocolo de seguridad para controlar la situación.

Según manifestó la joven, había sido amenazada por compañeros y por ese motivo concurrió al establecimiento con 6 balas cargadas. Sin embargo, también surgieron testimonios de otros estudiantes que plantearon una versión diferente sobre el conflicto.

La situación fue advertida alrededor de las 10:15, cuando un compañero se dio cuenta que la chica tenía un arma y avisó a su madre. La mujer se comunicó con la escuela y las autoridades dieron aviso a la Policía.

"Podría haber sido una tragedia"

"Es un hecho de trascendencia pública muy importante, más que nada porque es una nena de 12 años", afirmó el comisario a cargo del caso a medios locales. La policía secuestró un revólver y municiones. Actualmente, la menor se encuentra a disposición de la Justicia junto a sus padres.

El padre de una alumna se acercó a la escuela al conocer el caso. En diálogo con TN, afirmó que "podría haber sido una tragedia que, gracias a Dios, no llegó el recreo porque ahí iba a ser el ataque".

Respecto a cómo se enteró, explicó que su hija le mandó "captura de pantalla de una navaja, del revólver con sus proyectiles y decía que la iba a matar hoy. Es más, cada proyectil tenía el nombre de las víctimas". Asimismo, dijo que este miércoles por la noche había amenazado a otros compañeros por WhatsApp.

A su vez, reveló que el padre de la menor es policía, lo que habría facilitado conseguir el arma fácilmente. "El papá de esta nena es efectivo policial, creo que lamentable que deje a mano de una menor de edad un arma con la que puede cometer un hecho de gravedad. Estoy asustado porque podría haber pasado un hecho gravísimo", concluyó.

Cabe resaltar que no se registraron heridos y, al igual que el caso del adolescente, ambos quedaron bajo investigación de la Justicia. Mientras tanto, crece la preocupación en la provincia por la reiteración de este tipo de hechos, que se suman a otros antecedentes ocurridos durante este año.

Un alumno de 14 años llevó un arma a una escuela y disparó en plena clase

Este preocupante episodio ocurrió dos días después de un hecho de similares características registrado en la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán. En esa ocasión, un alumno de 14 años ingresó con un arma de fuego al establecimiento y efectuó un disparo que impactó contra una pared, sin provocar heridos.

Tras el hecho intervino la Policía y se inició una investigación para determinar cómo el adolescente consiguió el arma y por qué decidió llevarla a la institución.