La inédita fuga de un terrorista italiano en Argentina: la trampa que usó para salir de un quinto piso

La inédita fuga de un terrorista italiano en Buenos Aires: bajó de un quinto piso con arnés.

Este miércoles por la noche se vivió una fuga de película en el barrio porteño de San Telmo, donde el exmiembro de las Brigadas Rojas, Leonardo Bertulazzi se escapó de su departamento donde estaba con arresto domiciliario y monitoreado con tobillera electrónica.

El hombre estaba a la espera a ser extraditado a Italia , confirmaron desde la Policía Federal Argentina (PFA). La medida había sido confirmada por la Corte Suprema en julio de 2025.

En agosto de 2024 fue detenido el hombre de 74 años, luego de ser buscado por la Justicia de Italia por delitos como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004.

Su fuga quedó registrada por una cámara de seguridad. La reconstrucción del episodio muestra como Bertulazzi utilizó un arnés para descender desde el balcón del quinto piso del edificio ubicado sobre la calle Defensa al 600. Después de caer varios metros, consiguió llegar hasta la calle Bolívar y continuar su huida a pie.

Cómo logró evitar el control de la tobillera electrónica

Lo más llamativo para los investigadores llegó cuando entraron al departamento. Allí, se encontraron con la tobillera electrónica, a la que le habría puesto carne de cerdo para simular el contacto con la piel y un tensiómetro como parte del montaje.

Según revelaron a Infobae, Bertulazzi habría intentado darse a la fuga semanas atrás, pero en esa ocasión el aparato -monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal- dio la alarma. Así, la PFA pidió a la Justicia federal que Bertulazzi sea trasladado a un penal, o una alcaidía de la fuerza.

"Salió por el balcón de su edificio con un arnés hacia un baldío contiguo, en una caída de, al menos, cinco metros. Cayó otros dos hacia el suelo, se golpeó. Tras recuperarse, se fue por la calle Bolívar", explicó una fuente del caso en diálogo con Infobae.

Su ausencia fue advertida durante un cambio de guardia de los efectivos federales. A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda, se emitió una orden de captura urgente y comenzaron los operativos para intentar localizarlo.

Una recompensa millonaria para dar con el terrorista

El hombre fue condenado en ausencia en su país a 27 años de prisión por el secuestro del empresario naval Pietro Costa, quien permaneció cautivo y fue liberado después del pago de un rescate.

El italiano llegó a la Argentina a comienzos de los 2000. Tras una primera detención a pedido de las autoridades italianas, recuperó la libertad en medio de obstáculos legales y, en 2004, obtuvo el estatus de refugiado político, una protección que mantuvo durante dos décadas.

Tras su fuga, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de $20.000.000 por datos que permitan encontrarlo. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse de manera gratuita con la línea 134.

Los investigadores sospechan que el fugitivo estudiaba el terreno para escaparse, aunque no fue confirmado, debido a que realizaba frecuentes visitas al hospital por su estado de salud.

Quién es Leonardo Bertulazzi, el italiano que se dio a la fuga en San Telmo

Bertulazzi nació en Verona y fue integrante de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que tuvo un papel central en la violencia política italiana durante las décadas del 70 y 80.

"Es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas", habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención en 2024.

En mayo de 2002 había ingresado a la Argentina en moto, en compañía de una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.

Según indicó La Nación tras su primera detención, Bertulazzi recorría América Latina con una motocicleta Honda 750, viaje que había iniciado en El Salvador. Había llegado a la Argentina tras cruzar la Cordillera de los Andes.