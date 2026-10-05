Peligro en la Ruta 7: un camión sobrepasó a otro en una curva y casi provoca una tragedia

El episodio quedó registrado por otro conductor. Así fue el momento de la peligrosa maniobra del camionero.

El camión realizó una maniobra de sobrepaso en una curva con doble línea amarilla.

Una peligrosa maniobra quedó registrada en un video en la Ruta Nacional 7 , donde un camión con carga pasó a otro en una curva con doble línea amarilla, lo que obligó a una camioneta que circulaba de frente a bajar a la banquina para evitar un accidente.

En las imágenes se puede ver el momento exacto en que el camión inició el sobrepaso de otro transporte de carga de similares características, mientras ambos avanzaban con dirección a la alta montaña.

El episodio ocurrió este fin de semana en las inmediaciones del paraje Cerro Amarillo, a la salida de la localidad de Uspallata, en Mendoza. Precisamente en el corredor internacional Cristo Redentor.

En las imágenes se observa cómo un camión intenta adelantar a otro en plena ruta, generando una situación de enorme riesgo para quienes circulaban por el sector.

Video: así fue el momento de la peligrosa maniobra del camión

La maniobra quedó registrada por otro conductor y rápidamente llamó la atención por el peligro que representó. La gravedad del accionar del conductor, derivó rápidamente en una situación riesgo inminente de un choque frontal.

Justo al completar el trazado de la curva, una camioneta de color rojo que avanzaba correctamente en sentido opuesto se encontró de frente con el camión de gran porte que ocupaba su calzada.

El conductor de la camioneta tuvo que realizar una maniobra hacia la banquina para evitar una posible colisión.

Aunque el camión logró continuar su marcha, la secuencia muestra la peligrosidad de la maniobra y el escaso margen que tuvo el conductor de la camioneta para evitar el choque.

El hecho volvió a poner en discusión la responsabilidad y la prudencia que deben mantener los camioneros al circular por este sector de montaña, donde transita una gran cantidad de vehículos de carga y cualquier maniobra imprudente puede representar un riesgo para quienes utilizan la ruta.

Maniobras peligrosas en la Ruta 7

Este hecho no es un caso aislado. El mes pasado en alta montaña, también sobre ruta 7, un camión de carga hizo una maniobra de sobrepaso sobre línea amarilla mientras adelantaba a otros dos vehículos del mismo porte.

La Ruta 7 es uno de los corredores con mayor circulación debido a que se trata de un camino regular para vehículos de carga internacional hacia Chile. Las conductas desatentas y la falta de acatamiento a las normas de tránsito continúan exponiendo a los conductores a situaciones de extremo peligro.

Video: el dramático momento en que un camión encerró a un grupo de ciclistas

Una dramática situación de alto riesgo quedó registrada sobre la Ruta Nacional N° 3, donde un grupo de personas que circulaban en bicicleta por la calzada terminaron atrapadas en el medio de dos camiones de carga pesada.

En medio de la imprudente maniobra, uno de los camiones decidió sobrepasarlos por la banquina, generando una situación de extremo peligro en la que los ciclistas quedaron prácticamente encerrados entre los vehículos de gran porte.

El episodio ocurrió este martes al mediodía a pocos kilómetros de Tres Arroyos y expuso el riesgo al que quedaron sometidos tanto los ciclistas como quienes circulaban por la arteria nacional.