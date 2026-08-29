Por la inseguridad, vecinos de Valentina Sur Rural proponen cerrar el barrio

Piden alambrar una arboleda que sería utilizada por los ladrones para vigilar y entrar a las viviendas.

Las familias residentes del loteo Los Damascos , ubicado en Valentina Sur Rural de Neuquén capital denunciaron una serie de robos con más de 30 episodios de inseguridad en las viviendas linderas a una arboleda y cantera. Los vecinos exigen la colocación de un alambrado en esa zona, ya que señalaron que es utilizada por los delincuentes para vigilar y entrar a robar a las casas.

El barrio está ubicado entre las calles Del Sol y San Julián . En esa zona confluyen tres barrios: San Cristóbal, Don José y Talzauber . Según quedó limitado el loteo, el barrio quedó semicerrado, debido a la cantidad de barrios privados ubicados en el área.

En el lateral del loteo Los Damascos, el año pasado sufrió un incendio de grandes dimensiones que afectó al perímetro verde y prendió fuego los álamos del sector. Según señalaron los vecinos, los árboles volvieron a crecer y crearon una vegetación densa que es utilizada por individuos para esconderse, observar los movimientos residenciales y cometer ilícitos.

Karina Panes, vecina del loteo en declaraciones a la radio LU5, explicó: “Nosotros al costado derecho tenemos una arboleda que da a una cantera y el año pasado sufrió un incendio. Ahora van todo el tiempo personas que nos quieren robar, están mirando los horarios, esperando que salgas para entrar a las casas”.

Los vecinos señalan que el incendio del año pasado generó una vegetación frondosa que es utilizada por los delincuentes. Gentileza Juan Manuel Curcho / LU5

La residente explicó que el loteo es un barrio en desarrollo, por esta razón hay muchas viviendas en construcción y múltiples edificaciones en proceso. Los vecinos denuncian que la vegetación de la arboleda creció exponencialmente y la altura de la maleza, creó un espacio que es utilizado por delincuentes y personas en situación de calle.

Más de 30 robos en el barrio

“Hay una familia que está constituida solamente por la mamá y dos niños, ella estaba afuera y de pronto se le apareció una persona que había cruzado la calle por esa arboleda que no se ve para adentro” indicó Panes.

Frente a esta situación, los vecinos presentaron notas ante la Municipalidad para solicitar un cerramiento parcial de la arboleda y restringir el ingreso por ese sector. Los residentes de Los Damascos señalaron que las viviendas ubicadas en las dos cuadras linderas al área sufrieron más de 30 robos en los últimos meses.

Los vecinos señalan que el loteo quedó semi cerrado y por eso solicitan un alambrado en la arboleda.

“Nosotros queremos tener el barrio cerrado, queremos prevenir y queríamos ver si se puede hacer un alambrado porque la verdad que nosotros en estas dos cuadras yo creo que sumamos más de 30 denuncias. Estamos hablando de un problema de inseguridad grave” agregó Karina. Aclaró que no buscan cerrar completamente el barrio, sino impedir el ingreso desde el sector de la arboleda.

Los álamos incendiados volvieron a crecer y formaron la vegetación utilizada por los delincuentes. Gentileza Juan Manuel Curcho / LU5

El tráiler de seguridad y la lejanía del loteo

Los vecinos señalaron que hay iluminación en el barrio pero en la zona de la arboleda y la cantera no tiene ningún tipo de alumbrado y eso beneficia a las personas que buscan pasar desapercibidas en el sector. La Policía del Neuquén instaló un tráiler de seguridad en inmediaciones del barrio pero los vecinos indicaron que se encuentra muy lejos para influir en la seguridad.

“No, el tráiler está muy lejos. El tráiler está del otro lado de la calle O´ Connor, que es un puente, está en una plaza. En ese sentido hicimos muchas reunieron con los comisarios de la 44 y al principio coordinamos rondines, pero no hay nada actualmente” indicó Panes.

Gentileza Juan Manuel Curcho / LU5

El loteo cuenta con dos alarmas vecinales, tres cámaras de seguridad barriales y cada vecino tiene cámaras de seguridad. Sin embargo, los robos continúan en las viviendas del barrio, frecuentemente en el horario en el que los residentes están trabajando.

“Ellos recorren en bicicleta, caminando, en auto. Porque a la vecina de al lado le entraron a robar, le rompieron toda la puerta y entraron a robar. Estas cosas son las que estamos denunciando, nosotros solo queremos vivir tranquilos” concluyó Panes.