Nacho Elizalde reveló que planea abrir un local gastronómico: de qué se trata

Nacho Elizalde capitalizó su trascendencia pública desde la irrupción en los streaming, desde su pase polémico de Luzu a Olga , un Boca-River de los medios, y profundizó su enfoque en otros proyectos que no tienen que ver con los medios: desde la creación de una marca de ropa, pasando por una reconocida fiesta y ahora desembarcando probablemente en la gastronomía.

No se trató de un anuncio oficial, sino que el influencer tanteó el terreno sobre esta situación y lanzó una idea en sus redes sociales. Según contó está avanzando en la creación de un local gastronómico, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Estoy a nada de abrirme una hamburguesería en Buenos Aires. Mis socios consiguieron un local al lado del Movistar Arena y es una oportunidad increíble", comenzó diciendo y agregó: "No iba a entrar porque tengo muchas cosas, pero a toda la gente que le digo me dice 'métete, hacelo, es un buen negocio'. No les confirmo porque me gustaría darle una vuelta de rosca, cómo hacer para que me represente".

Por otra parte contó detalles y reveló el nombre que podría llevar: "Si vos seguís todos mis vlogs y mis proyectos, ves que todos en un punto me representan. Las cosas que hago soy yo. Entonces, a esto tengo que darle una vuelta de rosca", dijo en su relato y agregó: "Hay un nombre que me gusta, que es 'basura'. La palabra basura, linkeada a la comida, no está bien vista. Y si bien a las hamburguesas se le dice comida chatarra, comida basura, hay algo de la palabra basura que me gusta".

"Como jugar con esta contraposición de que una hamburguesa es increíble, pero es una basura, pero te la querés comer a esa basura. Tiene que ser una hamburguesa barata, simple y hermosa. Tiene que ser un producto noble y simple, pero me gustó la palabra basura", culminó.