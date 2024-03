Las cárceles están a punto de ebullición

Con el motín en el pabellón 4 de la U11 quedó a la vista que el hacinamiento en las cárceles no se soporta. Urge brindar una rápida respuesta.

Todo está colapsado. La realidad ya no se puede seguir disfrazando ni dibujando.

Lo más interesante de la dinámica penitenciaria, es que ahora comenzaron los motines y ese es el termómetro interno que advierte que no queda más tiempo. Todo esto lo saben las autoridades, podrán decir lo que quieran, pero saben como es la evolución.

No solo conozco el tema por el diálogo que mantengo con distintos actores, sino porque de 2004 a 2006 participé de un equipo interdisciplinario cuando el penal de Mendoza era uno de los peores de latinoamérica y recorría pabellones que eran peores que los circulos del infierno de Dante.

Cuando arribé a Neuquén en 2008 las cárceles, créanme, eran Disney comparadas con Mendoza. Lo que hicieron en Neuquén con las cárceles no tiene nombre.

Ahora, el gobierno está obligado a acelerar las gestiones para conseguir la salida rápida que es recuperar un módulo en Senillosa, con autorización de la Justicia Federal y Nación, para restaurarlo y transferir todos los internos que pueda para descomprimir la situación de los penales y alcaidías, de lo contrario todo irá de mal en peor.

Eso sí, que en la desesperación por descomprimir no se olviden que las cuchetas no cuentan y que existe un cupo de internos por metro cuadrado. Cualquier duda, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Vanina Merlo, responsable de la actual crisis penitenciaria junto con el exgobernador Omar Gutiérrez, ella era ministra de Seguridad cuando trocaron Senillosa, seguramente tenga a mano la Resolución 16/2021 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) donde se deja en claro los parámetros que se deben respetar en materia de Derechos Humanos, algo que no se ha hecho en las cárceles neuquinas por esos se llegó a este punto de ebullición.