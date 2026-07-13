Courtois ninguneó la semi entre Argentina e Inglaterra y dio su predicción

El arquero de Bélgica, que salió reemplazado cuando su equipo más lo necesitaba en cuartos, hizo declaraciones polémicas.

Envueltos en un gran momento de confianza, llegan Francia y España para jugar la primera semifinal Mundial 2026. El partido se disputará este miércoles, desde las 16, en Dallas. Sin embargo, quien encendió la polémica fue Thibaut Courtois , el arquero belga que quedó eliminado precisamente a manos de los españoles, al asegurar que el campeón del torneo saldrá de ese cruce por un lugar en la final.

Luego del partido, el guardameta fue consultado sobre su impresión del conjunto de Luis de la Fuente y no titubeó: "Obviamente puede ganar el Mundial porque tiene mucha ilusión y un gran equipo y yo creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del mundo" .

En otro tramo de la entrevista, Courtois se refirió a los motivos que llevaron a su reemplazo por Senne Lammens, quien terminó siendo clave en el gol que sentenció el 2-1 definitivo. “Sentí mucho dolor en el cuádriceps. Pero no tuve ningún problema para quedarme en el arco, solo para los saques largos. Al final, el entrenador decidió sacarme, no hay problema porque el equipo está por encima de todo”, explicó el belga.

Courtois desvela que no fue sustituido por voluntad propia



"Yo quise seguir, pero el míster ha dicho que si no estaba al 100% me cambiaba"#DAZNMundial pic.twitter.com/es05Ajy4Sz — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026

Yamal coincide con Courtois

Sus declaraciones sobre el desenlace del certamen hicieron eco de las palabras de Lamine Yamal, quien desde el bando vencedor se mostró igual de confiado de cara al duelo ante Francia: "Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Si alguien puede contra ellos, somos nosotros".

Las declaraciones del belga fueron llamativas porque las realizó el viernes por la noche, antes de que se resolviera el otro lado del cuadro.

Justamente sobre los dichos de Courtois tuvo que expedirse Cristian "Cuti" Romero, quien atendió a la prensa en la previa del compromiso de la Selección Argentina ante Suiza. El defensor les quitó trascendencia al asunto: "Nosotros estamos enfocados en mañana, va a ser duro y no escuchamos lo que piensa un jugador. Cada uno tiene su manera de pensar, pero nosotros estamos enfocados en mañana".