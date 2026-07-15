Mundial 2026: qué dicen las tapas de los diarios ingleses sobre el duelo contra Argentina

Del homenaje a Geoff Hurst al humor con Messi de inglés, la prensa palpita el duelo. Así titularon antes de Argentina-Inglaterra.

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra copó las portadas de los diarios ingleses , que amanecieron con una mezcla de expectativa, historia y humor de cara al cruce de este miércoles en Atlanta .

The Independent eligió una imagen que tiene como protagonista a Jude Bellingham junto al plantel en el último entrenamiento y, en una columna de Miguel Delaney, planteó que el partido reavivará la épica rivalidad entre ambas selecciones. El enfoque del diario fue más analítico que festivo, centrado en el peso histórico del duelo.

El Daily Express apostó por el optimismo. Puso a Harry Kane y a Bellingham como las grandes esperanzas para llevar a Inglaterra a la final y acompañó la tapa con una arenga a sus lectores. El futbolista del Bayern Munich y el mediocampista del Real Madrid llegan como los máximos goleadores del equipo de Thomas Tuchel , y el medio los presentó como la sociedad llamada a inclinar la balanza.

Qué dicen las tapas de los diarios ingleses

El Daily Mirror apeló a la nostalgia. Rescató la única estrella inglesa, la de 1966, con una columna firmada por Sir Geoff Hurst, el único futbolista que marcó tres goles en una final del mundo. "Del héroe de 1966 a los chicos de 2026", tituló.

Aquella Copa, la única que ganó Inglaterra (con muchísima polémica), tuvo un cruce con Argentina: los europeos se impusieron 1-0 en cuartos, en Wembley, justamente con un gol de Hurst.

El Daily Star eligió el camino del humor. Ilustró su tapa con un doble de Lionel Messi vestido con la camiseta inglesa y jugó con el apodo de los Tres Leones al rebautizarlos como "3 Lion-els". El diario ironizó, además, con la idea de que el capitán argentino apoyaría a Inglaterra.

El tono de las portadas resume el doble clima que rodea al partido en Inglaterra: por un lado, la confianza en una camada que sueña con repetir la gesta de hace casi seis décadas; por el otro, la necesidad de descomprimir una rivalidad que, para la prensa local, siempre trae reminiscencias del pasado.

En el plano histórico, Argentina e Inglaterra se cruzaron cinco veces en Mundiales, con ventaja europea: tres triunfos ingleses, en 1962, 1966 y 2002, y dos argentinos, en 1986 y en 1998 por penales. El más recordado es el de México 1986, con la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona.

Más allá del clima que instalan las portadas, los dos técnicos bajaron la temperatura. Thomas Tuchel pidió no apelar a la historia porque, según planteó, no ayuda a los planteles actuales, y Lionel Scaloni coincidió en enfocar todo en lo estrictamente futbolístico y en no mezclar el partido con hechos del pasado.

Las tapas se suman a una seguidilla de coberturas británicas en la previa, con críticas al árbitro designado y un análisis de un medio inglés sobre las supuestas debilidades argentinas.

Argentina e Inglaterra juegan este miércoles desde las 16 en el estadio de Atlanta, por un lugar en la final del domingo ante España.